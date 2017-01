El Supremo da carpetazo a la imputación de Trillo en el 'caso Yak-42'

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la petición realizada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para que este tribunal se pronunciara sobre la imputación o no del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación del avión Yakovlev-42. El Supremo estima que esta petición "no resulta procesalmente necesaria" en razón de la falta de indicios invocados contra Trillo por el instructor.

La providencia del Supremo se produce después de que la Sala debatiera hoy sobre un escrito remitido por el propio Grande-Marlaska al alto tribunal en el que reconocía que el ex ministro de Defensa carece de responsabilidad penal en esta causa, ya que no participó en la contratación del aparato, cuyo siniestro causó la muerte de 62 militares españoles justo hoy hace cinco años.

En la providencia dada a conocer hoy, el Supremo recuerda al juez de la Audiencia Nacional que le corresponde a él como instructor de este asunto y no al Tribunal Supremo tener en cuenta tanto la posibilidad de prescripción del delito respecto al aforado (que es de cinco años) como la garantía de dar una respuesta fundada en derecho a las pretensiones sostenidas por las partes. La imputación de Trillo había sido solicitada a Grande-Marlaska por una asociación de familiares de las víctimas.