Aguirre asegura que Rajoy le dijo en 2006 que había dossieres de Granados y González

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que conocía la existencia de dossieres relacionados con el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y con el consejero de Presidencia, e Interior, Francisco Granados, desde el año 2006. Sin embargo, Esperanza Aguirre ha matizado que en aquel momento se demostró que todo era "falso y calumnioso".

"En el año 2006, a mí me llamó el presidente del partido, Mariano Rajoy, para decirme que el tesorero tenía unos dossieres de los señores González y Granados. Inmediatamente, yo pedí a los señores González y Granados que hablaran con el tesorero y que aclararan cualquier asunto que pudiera parecer que pudiera poner en duda su honorabilidad. Se demostró que todo ello era falso y calumnioso", ha asegurado Aguirre en la Asamblea de Madrid antes de participar en un homenaje a las víctimas del Holocausto.

La jefa del Ejecutivo madrileño también ha dicho que por aquel entonces algún miembro del PP dijo que no había que darle "demasiada importancia" al contenido de los dossieres.

"Se sabrá quiénes son los responsables"

En este sentido, Aguirre se ha referido a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid de iniciar diligencias previas para investigar el supuesto espionaje al vicepresidente y ha subrayado que si la Justicia ha decidido abrir el caso es porque "ha visto indicios de delito" tras la denuncia planteada por el Gobierno regional.

"Estoy convencida de que esto se aclarará y saldrá a la luz quiénes son los responsables de este asunto y quiénes hemos sido falsamente acusados de cosas que no hemos cometido en absoluto", ha dicho Aguirre. Sin embargo, no ha querido aventurar nombres y ha dicho que si supiera algo "habría ido al juez". "Lo importante es que yo en esto me siento una víctima, políticamente van a por mí, no les quepa ninguna duda y, por lo tanto, yo soy la primera interesada en que todo se aclare".

Al ser preguntada por si el PP aceptaría que se constituyera una comisión de investigación en el Parlamento regional para depurar responsabilidades, Aguirre ha dicho que no tiene por qué descartarlo, aunque pidió que se estudie si es compatible una investigación parlamentaria con una jurídica.

"En todo caso, mi interés es transparencia y aclarar absolutamente todas las imputaciones falsas que se nos han hecho a los miembros de la Comunidad de Madrid y los indicios de delito que se han puesto de manifiesto en estos días, singularmente en el espionaje al vicepresidente regional".