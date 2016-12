La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón

El fiscal Luis Pastor atribuye al Presidente de la Diputación de Castellón los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. El Ministerio Fiscal exige además a Fabra el pago de una multa de 2.330.000 euros por el dinero defraudado al fisco.

El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que el empresario de Castellón, Vicente Vilar, se puso en contacto con el Presidente de la Diputación y líder del PP en la provincia, Carlos Fabra, para que mediara ante el Gobierno de Aznar y que sus empresas obtuvieran así las autorizaciones pertinentes para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios.

Según el escrito, las actuaciones de Fabra ante los Ministerios de Agricultura, Pesca, Alimentación y Sanidad se produjeron entre los años 1999 y 2002, recibiendo por ello importantes compensaciones económicas. El dirigente del PP en Castellón mantuvo reuniones por este asunto con el ex ministro Jesús Posadas, con la ex ministra Celia Villalobos, con el ex secretario de estado, Juan Costa o con el que fuera director de gabinete de José María Aznar, Alfredo Timmermans.

El Ministerio Público sostiene que Carlos Fabra ocultó al fisco entre 1999 y 2004 más de dos millones de euros y su mujer más de un millón y medio. El Fiscal atribuye a Fabra los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal y pide para él 15 años de cárcel. Además le impone una multa de 2.330.000 euros por el dinero que ocultó al fisco y le obliga a indemnizar a la Hacienda Pública con más de 800.000 euros

Los otros imputados en el denominado ''caso Fabra'' instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules (Castellón) son Vicente Vilar, Montserrat Vives y Maria Amparo Fernández, que se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años de prisión.