Los socialistas valencianos piden a Rajoy que "Fabra no siga ni un minuto más"

El PSOE de Valencia, tras la petición de la Fiscalía de 15 años para Fabra, ha instado al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, a intervenir en la Diputación de Castellón y no permitir que "se manche su nombre ni un minuto más"

Los socialistas valencianos han convocado una ejecutiva provincial extrordinaria en Castellón para emplazar a Mariano Rajoy a que Carlos Fabra no forme parte del Partido Popular ni un minuto más. Señalan que no confían más en el PP valenciano y por eso, instan a Rajoy a que tome dicha decisión. Franscec Colomer, secretario provincial en Castellón, le ha pedido a Rajoy que "deje de ver a Fabra como un político y un ciudadano ejemplar, y actúe de inmediato". Además, ha afirmado que "por parte del PP de Castellón y de Francisco Camps no esperan nada, porque son lo mismo, personas encubiertas y cómplices". Por estos motivos, los socialistas valencianos instan a Rajoy a "intervenir hoy mismo expulsando a Fabra y preservar el buen nombre de la provincia de Castellón".

En la misma linea , Izquierda Unida estima que Fabra debería dimitir inmediatamente porque la pena solicitada por el Fiscal pone de manifiesto la gravedad de los delitos que se le imputan. Asimismo han reiterado que el presidente del PP y de la Diputación avergüenza a los castellonenses.