El PP valenciano no quiere actuar contra Fabra hasta que se pronuncie Estrasburgo

El portavoz del PP en el parlamento autonómico valenciano, Rafael Blasco, considera que el Partido Popular no debe actuar contra Carlos Fabra hasta que agote "cualquier posibilidad de recurso ante la última instancia judicial". Blasco no ha descartado el tribunal europeo de Estrasburgo. Además, el juez del caso Fabra ha aplazado su decisión sobre la apertura del juicio hasta finales de septiembre

Rafael Blasco ha estado esta mañana en la sede del PP de Castellón, donde ha hecho balance de la actividad parlamentaria de este partido en Les Corts, ante otros consellers y cargos locales y provinciales del Partido Popular.

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores De Cospedal, manifestó recientemente que actuarán contra Carlos Fabra, "cuando hable la Justicia".

Radio Castellón Cadena SER le ha preguntado a Blasco en qué momento del procedimiento judicial considera que el PP debe actuar, porque la Justicia ya ha hablado -con los "indicios racionales de criminalidad" observados por el juez y los 15 años de cárcel solicitados por Anticorrupción-, y el portavoz del PP y valenciano y conseller del Gobierno Camps ha dicho que "cuando la sentencia sea firme y no quepa la posibilidad de recurso". "No sé si acabará en Estrasburgo o más cerca pero la presunción de inocencia no acaba nunca, acaba cuando haya una sentencia firme que no sea recurrible ante ningún organismo o ninguna institución".

Blasco ha recalcado que esa "presunción de inocencia" también le sirve al presidente, Francisco Camps.

Blasco: "Hay una operación para calumniar" a Fabra

El conseller de Solidaridad también ha defendido a Carlos Fabra, ha dicho que "hay una operación para calumniarlo, para intentar desprestigiar su figura". Ha añadido que "don Carlos Fabra es un excelente político, una persona reconocida en Castellón, una persona que tiene una larga trayectoria de defensa de los intereses de la provincia y de todos los castellonenses y fundamentalmente, la Justicia, al final, le dará la razón".

El juez del caso Fabra retrasa su decisión sobre la apertura del juicio

Por otra parte, el juez de Nules que lleva el caso Fabra, ha aplazado hasta finales de septiembre su decisión sobre la apertura de juicio al presidente de la Diputación y del PP en Castellón. El juez, Jacobo Pin, ha accedido a la petición de Carlos Fabra y le ha citado a declarar el 23 de septiembre.

El presidente del PP y de la Diputación en Castellón, Carlos Fabra, ha presentado un nuevo recurso ante el juzgado número 1 de Nules, que ha instruido la causa en la que se le acusa de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal.

Carlos Fabrano compareció ante el juez cuando fue citado el pasado mes de junio, al alegar que estaba convaleciente de su transplante de hígado. Ahora, según fuentes del caso, ha solicitado comparecer ante el juez, y ha presentado un informe pericial de parte, para contrarrestar el que fue elaborado por los expertos de Hacienda, que le imputaron la supuesta comisión de cinco delitos fiscales en seis años.

El juez, Jacobo Pin, ha incorporado el informe a la causa, y ha aceptado la solicitud de comparecencia del acusado, para el próximo 23 de septiembre.

Después de esa fecha, según las mismas fuentes, el juez de Nules hará públicas sus conclusiones definitivas sobre la apertura de juicio a Carlos Fabra y los otros tres acusados.