El ex presidente de la Generalitat valenciana, Enrique Monsonís, afirma que Carlos Fabra le quiso sobornar para ascender en UCD

Enrique Monsonís, natural de Burriana (Castellón) fue presidente preautonómico y primer presidente de la Generalitat valenciana. Ha asegurado en una entrevista al semanario El Temps que Carlos Fabra le quiso comprar y hoy ha ampliado detalles en la Cadena SER

Monsonís sitúa los supuestos hechos a finales de la década de los 70. Presidía la Generalitat y la Unión de Centro Democrático, que acababa de ganar las elecciones. Dice que Carlos Fabra, que entonces contaba con poco más de 30 años y era secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, se incorporó al partido, se puso en contacto con él, y le propuso regalarle una de sus parcelas en Borriol, a cambio de un puesto de responsabilidad en la organización política.

Según Monsonís "me llevó en su coche hasta Borriol y me dijo que eligiese una de las 13 parcelas que tenía junto al campo de golf" -que fundó el padre de Fabra y que hoy preside el mandatario provincial-. Monsonís asegura que Fabra le pidió a cambio "un puesto de responsabilidad en la dirección de UCD en Castellón". El ex presidente de la Generalitat rechazó la propuesta y dice que se sintió "molesto" porque le "intentaba comprar".

Carlos Fabra pasó poco después a Alianza Popular y de allí al PP, que acabaría presidiendo a principios de la década de los 90. Desde 1995 preside la Diputación de Castellón y su actuación está bajo sospecha desde 2003, cuando un empresario le denunció ante la Justicia por cobrar comisiones millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios de Aznar, para la aprobación de licencias de productos fitosanitarios que después ambos comercializaban. La fiscalía Anticorrupción le pide 15 años de cárcel por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, y fraude fiscal.