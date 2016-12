Carlos Fabra se felicita por su "absolución": "No me van a juzgar"

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha expresado este martes su "satisfacción y alegría" por el auto de la Audiencia Provincial de Castellón que sobresee cuatro de los cinco delitos fiscales de los que estaba acusado y ha afirmado que lleva padeciendo desde hace siete años "una persecución política y fiscal por encima de lo que una persona humana podría soportar".

El también presidente del PP provincial ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia ante los medios de comunicación, celebrada después del pleno de la corporación provincial, y tras conocer la decisión de la Audiencia de archivar la causa abierta contra Fabra por supuestos delitos fiscales entre los años 2000 a 2003 al considerar que habrían prescrito por no haberse producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo para ello.

Fabra, que ha dicho que no valora las actuaciones judiciales "gusten o no", ha leído un fragmento de la resolución judicial y ha recalcado que se archivan cuatro de los presuntos delitos. "Y eso es tanto como una absolución, no me van a juzgar", ha aseverado.

Igualmente, ha recalcado que sólo le queda una causa por impago fiscal, la correspondiente al año 1999, y se ha mostrado convencido de que también demostrará que "no hay delito".

"Estoy satisfecho, me alegra. Llevo padeciendo una persecución política y fiscal desde hace siete años por encima de lo que una persona humana podría soportar y ahora empiezo a ver las cosas con mucha más claridad y tranquilidad porque me voy a dedicar a dos presuntos delitos y no a todos los demás", ha precisado.

"Siempre me he declarado inocente y me siglo declarando", ha sentenciado Fabra, que ha recibido en ese instante los aplausos de algunos diputados del grupo popular presentes en la rueda de prensa.

En este punto, el dirigente ''popular'' ha manifestado que si la prescripción de delitos vale para el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna -sobre el que se ha archivado una causa abierta contra él por supuestas dádivas al empresario Enrique Ortiz a cambio de las obras de reforma de su casa- "también vale para Carlos Fabra".

Preguntado por su opinión sobre lo que piensa la ciudadanía en este caso, Fabra -que ha recordado que no volverá a ser máximo responsable de la corporación porque ha acabado "un ciclo"- ha replicado: "Llevo 16 años de presidente de la Diputación por mayoría absoluta y al término de la legislatura tendremos más diputados, superemos el 50%; eso es lo que creo que piensa la ciudadanía".