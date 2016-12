Anticorrupción recurre el archivo de cuatro de los siete delitos que se le imputan a Carlos Fabra

El fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta ya ha comunicado a la Audiencia de Castellón su intención de recurrir el archivo por prescripción de cuatro delitos fiscales que el Ministerio Público atribuye a Carlos Fabra. La causa que se sigue contra el presidente de la diputación de Castellón investiga un presunto delito de fraude fiscal cometido en 1999, otro de tráfico de influencias y un tercero de cohecho.

El escrito de la Fiscalía subraya que los delitos no han prescrito y que la Audiencia de Castellón ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva con esta decisión, según fuentes jurídicas consultadas por la SER. Los magistrados subrayaron en su auto de archivo que no cabía recurso contra su decisión, algo con lo que no están de acuerdo Anticorrupción y la acusación popular. Fuentes del Ministerio Público han señalado a la SER que lo más probable es que la Audiencia de Castellón no acepte su recurso y tengan que interponer uno de queja ante el Tribunal Supremo.