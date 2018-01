Los niños desaparecidos de Córdoba no llegaron al parque donde asegura su padre que los perdió

Alguna de las pruebas periciales que se incluyen en el sumario del caso de los dos niños desaparecidos en Córdoba, levantado parcialmente este viernes, certifican que Ruth y José no llegaron al Parque Cruz Conde de la capital cordobesa la tarde del 8 de octubre, donde el padre los perdió de vista como declaró a la Policía, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

Dicha prueba pericial, adelantada por el diario 'ABC', concluye "al 98 %" que los pequeños nunca llegaron al parque cordobés, según se desprende del informe realizado por un científico de la Universidad de Valencia, ajeno a la Policía, con técnicas y programas de tratamiento y mejora de las imágenes de alta tecnología no aplicados hasta ahora en una investigación criminal, y que habitualmente se emplean para estudiar asteroides, entre otros usos.

La prueba se basa en el análisis de la imagen grabada por una cámara del paso del coche de José Bretón, justo antes de estacionar junto al parque la tarde de los hechos. En la misma, según esta pericia, los niños no aparecen sentados en la parte trasera del vehículo, por lo que se dictamina que no viajaban en él.

El informe establece una conclusión científica, basada en análisis ajenos a la práctica habitual de los investigadores, de ahí la importancia que se le concede, puesto que avala que el padre no llegó con sus hijos al parque. A la pericia se suman otras declaraciones de testigos que dicen que no vieron al padre en el parque. La última persona que estuvo con ellos antes que su padre fue la abuela de los pequeños cuando salieron de su casa, en torno a las 14:00 horas y el padre dice que los perdió de vista sobre las 18:00 horas.

Cronología de los hechos

El cuadro cronológico que defiende el padre de los niños, José Bretón, es que el día 7 de octubre los recogió en Huelva y el 8 de octubre estuvieron en casa de su tía en Córdoba desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, cuando el padre los recogió en coche y fueron a casa de sus abuelos. Sobre las 13:45 horas, el padre y sus hijos se dirigieron hacia la parcela de Las Quemadillas, donde permanecieron hasta las 17:30 horas, y de allí fueron al Parque Cruz Conde, donde el padre los perdió de vista y desaparecieron, según relató en su momento su abogado, José María Sánchez de Puerta.

Antes de salir de la finca, el padre, que según el letrado, "nunca apagó el teléfono móvil, aunque estuvo sin cobertura unos 20 o 25 minutos", realizó una llamada a su hermana para quedar en el parque y posteriormente en el citado parque, Bretón realizó tres llamadas a sus dos hermanos, así como a la Policía y al Servicio de Emergencias del 112 para alertar de la desaparición.

Así, indicó Sánchez de Puerta, los dos hermanos y el padre estuvieron buscando en el parque y zonas aledañas hasta por la noche cuando fueron a Comisaría a denunciar, porque lo aconsejaron los agentes de Policía.

Reconstrucción del caso

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada (UDEV), antes de la prueba pericial, ya habían hecho dos reconstrucciones, una con muñecos y otra con niños de carne y hueso, para probar que si Ruth y José hubieran ido en el coche, la cámara habría recogido su imagen como hizo con la de su padre. El abogado de Bretón alegó que "es imposible que las cámaras recojan ese espacio en el que van los niños", de forma que se optó por aportar una nueva pericia, que consta en el sumario, según recuerda 'ABC'.

Mientras, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laín, ha levantado parcialmente en la mañana de este viernes el secreto de sumario del caso, tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han precisado que tras tomar el juez esta decisión la defensa y acusación tendrán acceso a la mayor parte de las diligencias, concretamente un total de cuatro tomos, si bien queda "una mínima parte" a la que por el momento no tienen acceso; mientras tanto, prosigue la investigación con el padre interno en la prisión, imputado por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.

Por su parte, el abogado del padre de los niños, José María Sánchez de Puerta, ha informado de que desconoce el contenido de los cuatro tomos, que analizará este fin de semana y tras ello precisará con detalles los tomos, al tiempo que puntualiza que un tomo y medio aún se mantiene bajo secreto de sumario.

El juez toma esta decisión después de que hace unos días permitiera a las partes tener acceso a los informes psicológicos y psiquiátricos, que indican que la personalidad del padre, José Bretón, está marcada por "rasgos excesivos de manipulación", algo que su abogado atribuye a "que todas las mentes de inteligencia superior tienden a manipular", si bien destaca que su cliente "no tiene ningún tipo de trastorno mental".

Cuatro meses desparecidos

Por su parte, los agentes de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional, acompañados de la Unidad de Delincuencia Especializada de Violencia (UDEV), han continuado las labores de búsqueda de los pequeños en esta semana, en la que se han cumplido cuatro meses desde que supuestamente desaparecieron en el Parque Cruz Conde el 8 de octubre.

Entretanto, el abogado de Bretón destaca que "no hay pruebas suficientes" para mantenerlo en prisión y ha adelantado que en su escrito de petición de libertad que presentará después de que se levante el secreto de sumario, incidirá en que "no hay pruebas suficientes como para mantenerlo en prisión".

En cuanto a las nuevas búsquedas, el abogado respeta el trabajo de los agentes policiales, si bien manifiesta que "donde ahora están, esa parte, está ya muy pateada y si siguen ahí será por alguna razón que yo desconozco", en zonas cercanas a la parcela de Las Quemadillas.

Desde el 8 de octubre los agentes han concluido sin éxito la búsqueda de pistas registrando pozos, alcantarillas y colectores de aguas residuales entre el río Guadalquivir y el citado parque, así como cerca de la parcela de los abuelos paternos, que se ha rastreado en diversas ocasiones, al igual que los alrededores de la misma, varias graveras y el río, en todos los casos sin resultados sobre el paradero de los menores.

Por su parte, la Organización Internacional de Policía Criminal (ICPO-Interpol) difunde en su web las fotos de los dos niños, junto con una ficha que reúne las características físicas de los pequeños, que también se une a la pegada de carteles que lleva a cabo la familia materna y que ha extendido a Portugal.

Su padre posee una "inteligencia superior"

Entre los resultados de los informes psiquiátricos, destaca que su cliente "no tiene ningún tipo de trastorno mental", sino que "es una mente plenamente clara"; y en cuanto al informe psicológico, el abogado precisa entre las conclusiones que Bretón obtiene un coeficiente intelectual (CI) del "121 % de inteligencia superior", de manera que su inteligencia es "bastante más elevada de la media normal".

Asimismo, aclara que dicho informe "reconoce y es tajante que no tiene ningún trastorno de personalidad", por tanto "se eliminan rasgos patológicos, como la esquizofrenia o la bipolaridad". Por todo ello, proclama que a efectos de la defensa "los informes no tienen ningún valor" y, a su juicio, "no es ningún problema para demostrar que es inocente", puesto que "los informes no demuestran que él haya intervenido en la desaparición de sus hijos" y "no incriminan en nada" a Bretón.

Cabe recordar que la familia materna está personada en la causa, mientras que familiares paternos de los pequeños ratificaron ante el juez la versión de los hechos que defiende el padre sobre la desaparición y creen que Ruth y José están vivos.