Urkullu: "Es necesario revisar el sistema tributario porque tenemos menos ingresos"

El presidente del PNV y candidato a lehendakari de este partido, Íñigo Urkullu, ha sentado en la SER las bases de su proyecto político de cara a las elecciones vascas del 21 de octubre: la salida de la crisis, la recuperación de la senda del autogobierno y la consolidación de la normalización en la convivencia en Euskadi. El candidato a lehendakari ha sugerido que subirá los impuestos: "Es necesario revisar el sistema tributario porque tenemos menos ingresos".

Íñigo Urkullu defiende que la prioridad de su proyecto de gobierno para Euskadi es "atender a la crisis económica y trabajar para crear empleo y por la cohesión social". A partir de ahí, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy, no despreciará el autogobierno y pondrá especial atención a la "oportunidad histórica" que se presenta de "sentar las bases" de una convivencia normalizada en el País Vasco.

El presidente del PNV ha sugerido que subirá los impuestos a los vascos. Urkullu ha explicado que es "necesario revisar el sistema tributario" con el acuerdo de todas las fuerzas políticas porque "tenemos menos ingresos". Sin embargo, el candidato a lehendakari ha dibujado las "líneas rojas a las que no podemos renunciar": "Educación, formación y sanidad son intocables", decía.

Urkullu ha asegurado que no se ve investido lehendakari y que trabajará por explicar el proyecto del PNV a los ciudadanos y ciudadanas vascas. En este sentido, ha recordado que en autonómicas vascas de 2009 ganaron las elecciones y no gobernaron.

Acusa al PSE de mentir

Sobre posibles pactos postelectorales tras el 21-O, el candidato del PNV no ha aclarado la intención de su partido, pero sí ha tenido palabras críticas para el PSE y alabanzas para Bildu. Al partido que lidera Patxi López le ha acusado de "mentir", y ha recordado que no habla con el lehendakari "desde abril". "No es por falta de voluntad nuestra... es necesario recuperar la relación entre los dos partidos... es obligación del lehendakari mantener buenas relaciones con otros partidos", decía.

Sobre Bildu ha destacado que "en un año y medio de legislatura local se ha comprobado cuál es el talante y la cultura institucional" de la formación política.

Urkullu se ha referido además a la preocupación que el miércoles mostró la vicepresidenta del Gobierno por una hipotética victoria de la izquierda abertzale en las elecciones vascas. "Estar temeroso obedece a discursos del pasado", ha asegurado.