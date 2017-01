El alcalde de Ourense, imputado en la Operación Pokémon, no dimitirá

El alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, ha dicho que no contempla dimitir al declararse "inocente de todos los cargos" que se le imputan en una conferencia de prensa convocada esta tarde y con carácter de urgencia en el salón de plenos del ayuntamiento.

Su comparecencia generó una gran expectación, puesto que supuso su retorno al consistorio, un día después de prestar declaración en el juzgado de instrucción número uno de Lugo, ante la jueza Pilar de Lara Cifuentes, en calidad de imputado en la Operación Pokemon, que investiga contratos públicos.

En presencia de gran parte de cargos locales del PSOE, se declaró "inocente" de todas las causas que le imputa la juez, un delito de prevaricación y otro de cohecho, (una inocencia) no sólo "parcial" sino "completamente", matizó, y añadió que descarta dimitir "porque me siento y me considero inocente de todo lo que se me imputa".

En todo caso, ha reconocido que a partir del lunes "se pueden dar otras circunstancias", por lo que se ha comprometido a garantizar "la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ourense".

"Lo más importante es que soy inocente", ha manifestado el regidor socialista, que previo pago de una fianza de 6.000 euros abandonó el juzgado pasada la una y media de la madrugada del domingo, tras responder a las preguntas de la magistrada durante más de tres horas, y que está acusado de prevaricación y cohecho, han explicado fuentes próximas a la investigación. Rodríguez subrayó que "en ningún momento" ejerció tráfico de influencias ni cohecho.

Rodríguez fue detenido el pasado jueves cuando abandonaba su domicilio familiar acompañado por su esposa, dispuesto a acudir a un coloquio, en Santiago de Compostela, en el que participaba el secretario general del PSdeG y candidato en las elecciones gallegas, Pachi Vázquez, que se enteró del arresto del primer edil de la tercera ciudad de Galicia justo cuando abandonó este encuentro.

"Es una causa desproporcionada e injusta", ha dicho Rodríguez, y ha apuntado que esta situación -fue trasladado a la comisaría de Pontevedra el jueves y, desde allí, conducido el sábado al juzgado lucense- le está causando "un importante daño personal y familiar". Asimismo, ha anunciado que presentará un recurso contra la "totalidad" de sus imputaciones.

El alcalde de Boqueixón (A Coruña), el popular Adolfo Gacio, también imputado, tampoco dimitirá. En su caso, la fianza fue de 10.000 euros

El BNG dejará el gobierno de Ourense si el alcalde no dimite El BNG de Ourense, capitaneado por Isabel Pérez, ha anunciado que dejará el gobierno local -en que el cogobiernan con los socialistas- si el regidor, Francisco Rodríguez, no deja el cargo tras ser imputado en el marco de la 'Operación Pokémon'. A través de un comunicado, y tras conocer los cargos de los que se le acusa al regidor de la ciudad de As Burgas, el BNG espera que el regidor "materialice su renuncia con la mayor brevedad posible". "En todo caso, de no producirse, el BNG obraría en consecuencia, ya que para nosotros es una cuestión de principios de incompatibilidad de nuestra presencia en un gobierno dirigido por una persona con una imputación grave", ha señalado. De este modo, el BNG entiende que Francisco Rodríguez debe abandonar la Alcaldía para "no causarle perjuicios a la institución en el inmediato futuro", e incluso -ha añadido-, para "que tampoco se vea interferida por el ejercicio de su cargo".