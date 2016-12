Carlos Fabra recurrirá la condena y está "satisfecho" por la absolución de cohecho

Carlos Fabra ha hecho estas declaraciones después de conocerse que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha emitido este lunes una sentencia sobre la causa por la que el también expresidente provincial del PP de Castellón se enfrentaba a peticiones de las acusaciones de 13 años de prisión.

Fabra ha explicado que, "desde el punto de vista moral", esta sentencia es "muy importante", ya que del tema de "corrupción" del que se le acusaba ha sido finalmente absuelto.

En cuanto a la presentación de recursos al fallo, el expresidente ha dicho que tiene que estudiarlo junto a su abogado, pero que ya tenían previsto recurrir tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo si se daba esta situación.

La Sección Primera ha absuelto a Carlos Fabra y a su exesposa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que estaban acusados, y estos eran, según Fabra, "el principal argumento de la acusación particular". A raíz de este argumento del que ha sido absuelto, ha manifestado Carlos Fabra, "vino la investigación fiscal".

Fabra ha explicado que no posee el dinero para hacer frente a las multas que recoge la sentencia, que contempla una indemnización a la Hacienda Pública de 693.074 euros y una multa por la misma cuantía.

Durante el juicio, que se celebró el pasado mes de octubre a lo largo de diez sesiones en la Audiencia Provincial de Castellón, la defensa de Fabra trató de demostrar que los delitos fiscales podrían haber prescrito. Sin embargo, conocido el fallo, Fabra ha explicado que él y su abogado ya dudaban "mucho" de que la Audiencia de Castellón así lo "interpretara" pues el Tribunal Supremo ya se pronunció en 2011 y no consideró que los delitos fiscales hubieran prescrito por lo que ordenó que el expresidente fuera juzgado por ellos.

Carlos Fabra ha afirmado sobre este aspecto que era "previsible" que la Audiencia de Castellón "no desobedeciera al Tribunal Supremo". El expresidente provincial ha añadido que el Tribunal Constitucional "no tiene la misma teoría que el Supremo. Por lo tanto, agotaremos las vías judiciales", ha precisado. Si se agotan estas vías y se mantiene la condena, "cumpliré como todo hijo de vecino, o como casi todo" y "no se me van a caer los anillos", ha concluido Carlos Fabra.