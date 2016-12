La falsa soledad de Dean Wareham

Woody Allen aseguraba en ‘Annie Hall’ que nunca se mudaría a una ciudad cuya única ventaja cultural consiste en poder girar a la derecha con el semáforo en rojo. La ciudad era Los Ángeles, la ciudad a la que Dean Wareham (Nueva Zelanda, 1963) se acaba de trasladar después de pasar más de media vida en Brooklyn, Nueva York. “Me gusta el sol”, asegura Wareham por teléfono. “Creo que la felicidad viene y va, puedes ser feliz un día a la semana y está bien. El sol de California ayuda bastante”, añade el músico.

Tras pasar una vida alrededor de bandas como Galaxie 500, Luna o Dean and Britta, Dean Wareham ha editado en menos de seis meses sus dos primeros trabajos en solitario (‘Emancipated hearts’ y más recientemente ‘Dean Wareham’). Dos discos breves y diferentes que muestran todo el aprendizaje musical de este artista valiente y melancólico capaz de sobrevivir en la frontera del éxito durante décadas. “El plan no era sacar dos álbumes”, confiesa Wareham. “Solamente iba a hacer el EP de ‘Emancipated hearts’ (producido por Jason Quever). Luego, cuando entré en el estudio, me llamó el manager de Jim James (My Morning Jacket), fuimos a cenar, me puso el disco en solitario de James y me encantó. Me dijo que Jim tenía un mes libre y que debíamos hacer algo juntos. Así que me lancé a ello y lo pasamos bien”, explica el cantante. “Hice los dos discos más o menos al mismo tiempo pero son álbumes diferentes porque sus productores tienen instintos opuestos. Jason es más atmosférico y no le gustan las guitarras que suenan muy rock, te aleja del rock. James es lo opuesto”, aclara.

Pero la recién estrenada soledad de Wareham tiene trampa, en ambos trabajos colabora Britta Phillips, compañera musical desde los tiempos de Luna además de pareja sentimental, y Anthony Lamarca, que lleva ya seis años tocando y grabando con la pareja. Al margen de eso, las canciones y las letras son todas de Wareham.

La crítica ha aplaudido ambos trabajos por su calidez e intimismo. Wareham admite que no tenía intención de hacer mucho ruido con ellos, aunque confiesa que a pesar de los años de carrera sigue mirando lo que la prensa dice de sus discos. “Lo miro menos, pero lo miro”, reconoce. Además, Wareham ha debutado como periodista musical firmando críticas en distintos medios estadounidenses. “Tratar de poner palabras a la música es complicado, además suelo conocer a los grupos, no son mis amigos, pero los conozco. No voy a coger el disco de alguien que conozco y destrozarlo. Hacer esto me ha hecho darme cuenta de lo complicado que es escribir de música y tener más empatía por los críticos de rock”, bromea el neozelandés.

Laurie Anderson, Lou Reed y Dean Wareham en marzo de 1996 (GETTY)

A sus 50 años, Wareham, que estudió en Harvard y cuyas memorias recibieron varios premios, habla con la madurez que dan los años, los kilómetros de carretera y los errores en la vida. Ahora vive una etapa tranquila, elige mejor los proyectos en los que se mete e intenta ver el lado positivo de la profesión. “Cuando pienso que tengo que salir de gira me pongo malo, pero luego lo disfruto”, confiesa. La edad también se nota en su forma de entender la música. “Quería que el disco fuese algo pequeño, son nueve canciones”, explica. “Me gustan los discos breves, me gusta sentarme y escuchar un disco completo en 40 minutos. Quizá eso sea porque crecí con los LP que eran de 20 minutos por cara. Me parece una duración excelente, con el CD se hicieron discos de 60 y 70 minutos”, a pesar de eso también sabe reconocer la grandeza de algunos discos extensos. “Una cosa no quita la otra. Me encanta ‘Sandinista’, de los Clash. Creo que la prensa inglesa no supo entender ese disco. La prensa adoraba los primeros discos de los Clash pero para cuando llegó ‘London Calling’ y ‘Sandinista’ les llamaban vendidos y cosas así. Yo creo que los Clash se hicieron mejores cuando empezaron a experimentar y a salir del punk”, explica.

Pero Wareham ha tenido que adaptarse también a los tiempos. Hace unos años todo el tema digital se lo dejaba a Britta, que era la responsable de la web, el blog y las redes sociales. Ahora se ha ido sumergiendo en ese mundo poco a poco. “Paso muchas horas delante de un ordenador. Hay que actualizar la página web, el blog, Facebook, también me toca hacer de agente de viajes cuando hay que ir preparando la gira”. También valora la ayuda de las tecnologías a la hora de editar música. “Ahora es fácil autoeditarse un libro o un disco y puedes conectar con tus seguidores de todo el mundo sin apenas hacer nada pero lo que es difícil es venderlo, ganarse la vida con ello. Creo que siempre ha sido difícil ganarse la vida con el arte, como escritor o como músico. Estar en una banda siempre ha sido una apuesta arriesgada como plan de vida. El disco que he hecho con Jim ha salido muy barato y hemos conseguido un gran sonido. Se pueden conseguir grandes cosas con 10.000 o 20.000 dólares, no hace falta gastarse 100.000. Aunque también es necesario ir al estudio y que no se haga todo en casa. La edad de oro de los estudios de grabación ha pasado, eso está claro”.

Ahora el músico retoma la carretera para presentar sus dos últimos trabajos, dos discos que han mostrado otra cara de este artista inquieto, culto y gran conocedor de un mundo que ha recorrido intensamente en los últimos treinta años. Lo hará con su música en solitario y con sus compañeros de siempre en esa falsa soledad que le rodea.

Fechas de la gira: -7 de mayo, Sala El Sol de Madrid -8 de mayo, Sala Wah Wah de Valencia -9 de mayo, Apolo 2 de Barcelona Twitter: AcardenalR