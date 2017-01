El olvido del '#BringBackOurGirls'

Las menores nigerianas capturadas en abril han sido tema de protesta en todo el mundo por medio de las redes sociales, incluso desde personalidades importantes, a pesar de que el tema actualmente tiene poca presencia en los medios. ¿Se han olvidado de las jóvenes secuestradas?

El pasado mes de abril más de 200 menores fueron secuestradas en Nigeria por el grupo yihadista 'Boko Haram', que viene a traducirse como "la educación occidental es pecado". El secuestro se produjo en medio de un ataque armado a una escuela-residencia al noroeste del país.

La citada secta radical islámica permanece activa en Nigeria y tiene como objetivo principal el establecimiento de la 'sharia' como norma vigente en los 36 estados del país, por medio del uso de la violencia. Así, la implantación de un régimen basado en el Islam más radical, se convierte en una meta a conseguir en medio de una lucha constante contra la cultura occidental.

El hashtag de la protesta

Ante esto, el mundo entero permaneció ajeno a la tragedia hasta que el tema llegó a las redes sociales con la frase: 'Bring back our girls' (Devolvednos a nuestras chicas), que fue el tema del momento durante días. Desde entonces, millones de personas se sumaron a la protesta, presionando al Gobierno nigeriano y provocando que la comunidad internacional se involucrase en la liberación de las niñas.

El 'hashtag' #BringBackOurGirls, fue inicialmente pronunciado en un discurso por la ex ministra de Educación de Nigeria y vicepresidenta del Banco Mundial para África, Oby Ezekwesilila, y que rápidamente copiaron en las redes sociales activistas nigerianos y organizaciones internacionales, como Unicef y Amnistía Internacional. Además, otras personalidades influyentes se unieron a la protesta, tales como Michelle Obama, Hillary Clinton, John Kerry, Angelina Jolie, Christina Aguilera o Chris Brown, entre muchos otros.

Otras voces

La activista paquistaní Malala Yousafzai, por su parte, también se ha pronunciado teniendo un encuentro con algunos familiares de las secuestradas y con cinco de las chicas que lograron escaparse de sus captores, así como con los líderes del grupo 'BringBackOurGirls'. Malala quiso pedir como deseo de su reciente cumpleaños "que ellas (las niñas) regresen a sus casas".

Malala Yousafzai, superviviente a un ataque talibán

Las voces de la protesta son cada vez más numerosas, en donde destaca también la proposición de la cantante nigeriana Adokiye Kyrian, donde dice públicamente que está dispuesta a entregar su virginidad al grupo islamista a cambio de la libertad de las más de 200 niñas secuestradas, con el hashtag '#Adochange'. Este gesto ha sido también uno de los temas más comentados en las redes sociales, lo que ha llevado a pensar que pueda tratarse de una campaña propagandística de la cantante para reunir adeptos, a pesar de que ella sí dice mantener y cumplir su promesa por la causa.

Cantante nigeriana Adokiye Kyrian

'Bring Back Our Army'

Tras todas estas reivindicaciones, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekeau, se mantiene firme en sus propósitos y se ha burlado de la campaña mundial del 'Bring Back Our Girls' pronunciando un 'Bring Back Our Army', para solicitar así la liberación de su ejército, además de advertir de que continuará siendo un grave peligro para Nigeria.

En la actualidad, aunque siguen alzándose voces por la libertad de las menores, el sector mediático parece haberse olvidado del secuestro que justo cumple ahora tres meses. La presencia de este tema en los medios va desapareciendo progresivamente a pesar de la continuidad del problema, y no tanto en las redes sociales, donde sí persisten los apoyos y críticas.

No obstante, el secuestro de las 200 niñas no ha sido la única acción que el grupo islamista ha llevado a cabo últimamente. Los ataques perpetrados por todo el país se han cobrado un número importante de víctimas mortales, algo que por el momento parece no cesar.