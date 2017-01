Un hombre recoge en un Excel la negativa de su mujer a tener sexo y le pide el divorcio

Tal y como recoge el diario Daily Mail, ante la notable falta de sexo, un hombre redactó una hoja de cálculo de Excel y la envió por e-mail a su esposa, detallando las razones por las que siempre rechazaba tener relaciones sexuales con él.

A lo largo de todo un mes, el hombre de 26 años de edad, expresó su frustración sexual anotando diariamente cada respuesta que su mujer le daba, para evitar acostarse con él.

Tras reunir la información, la distribuyó en un documento de Excel y la envió a su esposa mediante correo electrónico, justo antes de que ella se dispusiera a realizar un viaje de diez días. La tabla recoge la fecha de cada una de las propuestas de sexo y la correspondiente respuesta, entre las que sólo 3 de 21 días, fue positiva.

El documento ha sido compartido por miles de personas en la red, difundiéndose a un ritmo abrumador, ante las 'excusas' que la mujer daba a su frustrado esposo.

Algunas de esas respuestas expresaban: "Estoy agotada", "necesito una ducha (no se duchaba)", "estoy viendo una serie (un capítulo de Friends repetido)", "estás demasiado bebido", "estoy intentando ver una película (se quedaba dormida 15 minutos más tarde)"... entre otras.

Impactada por el correo electrónico, la mujer de también de 26 años, trató de ponerse en contacto con su marido, aunque sin éxito alguno.

La pareja llevaba casada desde hacía dos años y no tenía hijos. Según afirmó la mujer para explicar el por qué de sus continuas negativas a tener sexo, "siempre hemos estado muy ocupados", y añadió, "pasamos toda la primavera renovando nuestra nueva casa. En mi trabajo me dieron casi el doble de mi carga habitual, después de que algunos de mis compañeros fueran despedidos." También, explicó, "gané peso en invierno y he estado trabajando duro en el gimnasio para deshacerme de él." En relación al comportamiento de su marido por e-mail, la mujer sostuvo "nunca había hecho esto, siempre nos comunicamos personalmente o por teléfono."

Al parecer el hombre le comunicó en el correo que no le echaría de menos durante los diez días que la mujer se disponía a estar de viaje, adjuntando, para su sorpresa, la hoja de cálculo con los detalles de la causa. Ella publicó después en una red social el famoso documento, que su marido utilizó posteriormente para pedirle el divorcio.