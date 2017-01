Archivadas dos querellas "gratuitas" de Rodríguez Menéndez contra Rubalcaba

El Tribunal Supremo ha archivado dos querellas que el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez interpuso contra Alfredo Pérez Rubalcaba por supuestamente haber vulnerado sus derechos durante sus múltiples detenciones en el extranjero. Denuncias que desestima el Tribunal Supremo por entender que realizan "imputaciones gratuitas" contra el exdirigente socialista y otros altos mandos de las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Supremo ha enviado al cajón por ausencia total de pruebas dos querellas que el polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez presentó contra Alfredo Pérez Rubalcaba. Dos querellas que, según explican los jueces, carecen de toda base fáctica, y que el abogado relaciona con varias detenciones en Argentina y México después de haberse fugado de España en 2008. Las querellas fueron presentadas en el Tribunal Supremo el día dos del mes de julio.

La primera, que según los jueces "no tiene fundamento alguno", es relativa a cuando fue retenido durante 50 minutos en el aeropuerto de México en abril de 2014 cuando las autoridades del país, siempre según su denuncia, quisieron comprobar si todavía estaba vigente alguna orden de detención contra él por "alerta migratoria". Según su propio relato, pudo continuar su viaje hacia Argentina, una detención "brevísima" según los jueces, que consideran que "las imputaciones relativas a la prevaricación no tienen fundamento alguno", ya que no consta que Rubalcaba ordenara que se mantuviera esta "alerta migratoria" contra él, "y menos que habiendo sido cesado como Ministro de Interior en diciembre de 2011 se mantuviera la misma hasta abril de 2014".

Rodríguez Menéndez ha sido condenado en España por varias causas a condenas de cárcel, entre ellas por evadir varios millones de euros al fisco, y volvió a España recientemente al considerar que sus delitos habían prescrito y además que Argentina había denegado su extradición. Huyó al país andino, fuera del alcance de la justicia española, por última vez en 2008.

"Una imputación gratuita"

La segunda querella, igualmente inadmitida, también arranca expresiones de sorpresa a los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo: en ella José Emilio Rodríguez Menéndez acusa a Rubalcaba, al jefe de la Brigada contra el Crimen Organizado y al comisario de la Caza de Fugitivos de la época de varios delitos de prevaricación, detención ilegal, malversación, descubrimiento de secretos, allanamiento de morada y falsificación de documento público.

Según esta segunda querella, en 2008 fue detenido en Argentina por agentes de INTERPOL con una recompensa de 400.000 euros de por medio además de intervenciones telefónicas no autorizadas y firmas falsificadas del abogado. Hechos que para los jueces del Supremo no tienen la más mínima base fáctica, "sin que el querellante ofrezca algún indicio, dato o elemento fáctico constatable, con su querella no se acompañan datos objetivos y accesibles de la realidad de lo sucedido".

Sobre la imputación de haber pagado una recompensa con dinero público para detenerle, los jueces aprecian que "es una imputación gratuita, no sustentada en un mínimo principio de prueba que pueda avalar que tal hecho ha sucedido realmente".