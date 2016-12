Paracetamol, ibuprofeno, Nolotil ¿De verdad sabes qué tomar cuando algo te duele?

Me duele la cabeza, ¿qué tomo? ¿Paracetamol, ibuprofeno, nolotil, aspirina…? La pregunta no es ninguna tontería teniendo en cuenta que estos cuatro tipos de analgésicos están al alcance de cualquiera sin receta en la farmacia. Si ante una dolencia leve queremos tomar un analgésico por nuestra cuenta es mejor tener a mano algunas claves, porque no todos estos analgésicos sirven para cualquier dolor.

Con la ayuda del doctor Paulino Cubero, médico de familia, repasamos qué debes tomar dependiendo de lo que te duela, las dosis recomendadas y otros consejos para una correcta y prudente automedicación en caso de dolores leves.

Paracetamol

Para qué está indicado

Es el analgésico puro más utilizado, no es antiinflamatorio, es el de uso más extendido y "el más seguro" en el caso de que optemos por la automedicación. Su ventaja es la "buena tolerancia digestiva" y las escasas reacciones alérgicas. Perfecto para fiebre, dolores leves y moderado, artrosis…

Dosis recomendadas

Uno de los problemas habituales en España es que solemos usar dosis superiores a las recomendadas. La dosis estándar debe ser entre 500 y 650 miligramos cada 8 horas. La dosis máxima es de 1 gramo cada 6 horas (4 gramos al día).

Riesgos

El paracetamol es tóxico por encima de 6 gramos al día. Deben tener precaución aquellos pacientes con alguna enfermedad de hígado, ya que puede producir alteraciones si se toma una dosis excesiva.

Ibuprofeno

Para qué está indicado

Es un antiinflamatorio especialmente indicado cuando hay traumatismos, dolores de origen óseo y muscular, fiebre, dolor de cabeza, dolor de regla...

GETTY IMAGES

Dosis recomendadas

La dosis estándar debe ser de entre 400 y 800 miligramos cada 8 horas.

Riesgos

La principal limitación del ibuprofeno (común de todos los antiinflamatorios) es el problema digestivo; pueden provocar sangrados de estómago. También puede causar daño renal y aumentar la tensión arterial.

Metamizol (Nolotil)

Para qué está indicado

Paulino Cubero recuerda que "en España se usa de forma masiva, incluso en dosis muy altas", pero destaca su seguridad aunque en otros países europeos no se comercialice por los efectos secundarios que se le atribuyen. Recomendado para cólicos, dolores oncológicos e internos, postquirúrgicos, dentales, fiebre que no pasa con otros antipiréticos… Su ventana es su buena tolerancia digestiva.

Dosis recomendadas

Lo normal son las cápsulas de 575 miligramos, aunque es común en España usar ampollas de 2 gramos (una dosis muy elevada) que, en opinión de este médico de cabecera, debería usarse con "más cuidado".

Riesgos

Se le atribuyen alteraciones sanguíneas, agranulocitosis potencialmente mortal (destrucción de glóbulos blancos). En Estados Unidos y Reino Unido no se comercializa.

Ácido acetilsalicílico

Composición

La aspirina (el ácido acetilsalicílico) tiene más de cien años. Es, históricamente, el primer antiinflamatorio y se han usado toneladas de aspirinas en todo el mundo.

Para qué está indicado / riesgos

Cubero recuerda que los estudios han demostrado que 1/5 de aspirina al día ayuda a evitar trombos e infartos, aunque su uso se ha ido limitando por los problemas gástricos que puede generar. La facilidad de producir sangrados en el estómago hace que podamos encontrarnos con más casos de sangrado digestivo que de infartos prevenidos. En otras palabras, los riesgos de tomar una dosis de aspirina al día superan a los beneficios.

Dosis recomendadas

Para prevenir enfermedades cardiovasculares en grupos de riesgo se recomienda una dosis diaria de 1/5 de aspirina (100 miligramos).

Consejos del médico de cabecera

Cuidado ante dolores abdominales: no se recomienda la autoadministración de medicamentos, ya que pueden enmascarar enfermedades graves (perforación, apendicitis…) problemas para los que se recomienda no usar analgésicos por cuenta propia. En el caso de los dolores de regla, el médico recomienda tomarse el antiinflamatorio ante los primeros síntomas de dolor. Embarazadas y madres en lactancia: el único que pueden tomar por su cuenta (en dosis no elevadas) es el paracetamol. Niños: es un error que a los niños no se les dé nada hasta que aparezca fiebre; si hay dolor, también se debe dar analgésico según las indicaciones del pediatra y siempre en función del peso de los niños. Ancianos: el problema de este colectivo es que normalmente tienen patologías y tratamientos previos (hipertensión, problemas renales...) y en su caso está más limitado en su uso los antiinflamatorios, que pueden producir aumentos de tensión y daño renal. La tendencia es recomendar cada día menos antinflamatorios y en dosis mínimas y solo de forma puntual. En este caso, mejor paracetamol.

Paulino Cubero es médico de familia en el Centro de Salud de la calle General Ricardos de Madrid.

Comentarios