Los protagonistas musicales de 2016

Partimos de la base de que resumir un año de música en unos cuantos momentos o personajes es imposible, pero cualquier intento serio por conseguirlo debe incluir, al menos, los que describimos en esta lista:

El año de la muerte

El 2016 será recordado, por encima de todo, por la enorme cantidad de músicos que nos dejaron. El año comenzó con la triste despedida a David Bowie. Un año que empezó fuerte y en el que tuvimos que decir adiós a Prince, Leonard Cohen, Manolo Tena, Sharon Jones, Guy Clark, Merle Haggard o Juan Gabriel. La muerte ha sido la gran protagonista de este tétrico año, pero entre tantos obituarios y entierros también se han colado buenas noticias.

Series y documentales que suenan bien

La música no solo se escucha. También se lee y, cada vez más, se ve. HBO ha estrenado Vinyl, una serie impulsada (entre otros) por Mick Jagger y Martin Scorsese que narra la historia de una discográfica del Nueva York de los 70. Una época en la que, de fondo, sonaba punk, rap o música disco, y que también sirve como escenario para la genial The Get Down, de Netflix. Pero a eso hay que sumarle un documental sobre la grabación del Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, otro sobre los primeros años de Oasis...

Supersubmarina... ¡ánimo!

Sidonie publicaba Carreteras Infinitas en junio y el 14 de agosto, el domingo de la resaca del Sonorama, llegaba una fatídica noticia: Supersubmarina había tenido un accidente de coche cuando volvía de tocar en Medusa Sunbeach Festival de Cullera. El cantante del grupo, Jose Chino, y el batería, Juanca, fueron los más afectados. Lo último que supimos de su estado de salud es que ya habían salido de la UCI y que seguían en rehabilitación. Esperamos que el 2017 sea el año de las buenas noticias para Supersubmarina.

El festival del siglo

La manida etiqueta del evento del siglo aparece de cuando en cuando, pero esta vez parecía justificada, el Desert Trip bien puede cargar con ese peso. Los organizadores del festival Coachella de California se propusieron organizar un festival tributo a los héroes musicales de los años sesenta y por el mismo escenario, y en el mismo festival, desfilaron Dylan, los Stones, McCartney, Pink Floyd, los Who o Neil Young. Un festival histórico que juntó en un mismo cartel a los grandes pioneros de la música popular.

Los Stones y el Malecón

Cuba ha vivido un año excitante repleto de noticias, aunque puede que la que más ilusión haya hecho a una parte de la sociedad sea la histórica visita de la banda inglesa a la isla. Los Stones visitaron Cuba por primera vez y ofrecieron un intenso recorrido a su obra junto al Malecón. Una noche de rock and roll que el público cubano, los amantes de esa música prohibida, tardarán tiempo en olvidar.

El valor simbólico de la Bataclan

2015 será recordado como el año en el que el terrorismo islámico atentó enla Sala Bataclan de París mientras la banda Eagles of Death actuaba en directo. Un duro golpe que fue mucho más allá de las 130 víctimas de aquella noche, pero que no impedido la reapertura de la sala de parisina un año después. El encargado de subirse a ese escenario por primera vez tras el atentado fue Sting, quien empezó su actuación con un minuto de silencio para así "honrar a los que perdieron la vida y después celebrar la vida, la música".

El reencuentro de OT

Nadie ha dicho que esta lista sea los mejores momentos del 2016, de hecho el concierto final de los concursantes de Operación Triunfo podría estar dentro de los peores directos del año, pero las cifras de audiencia hacen que este reencuentro merezca estar en la lista. La audiencia y el pacto con el diablo de Nina, la modestia de Juan Camus y, por supuesto, la cobra de Bisbal a Chenoa.

James Rhodes y su historia



Instrumental se publicó en 2015 pero ha sido este 2016 cuando todo el mundo ha conocido la historia de James Rhodes, incluso sin leer el libro. Los abusos que sufrió de pequeño, sus secuelas, sus excesos y, sobre todo, su amor por la música, que le salvó de todo lo anterior. Ahora queda conocer lo bueno de Rhodes: su revolución en el mundo de la música clásica.

La transformación de Beyoncé

La actuación de Beyoncé en la Super Bowl de este año marcó un cambio en su carrera. El vestuario estaba lleno de simbolismo que reivindicaba el orgullo negro –con guiños a Michael Jackson en Thriller y los Panteras Negras- y estrenó allí Formation, una canción que denunciaba la brutalidad policial. Cuando publicó Lemonade meses después, se confirmaron las sospechas. Beyoncé dejaba atrás sus éxitos comerciales para sumar sonidos cercanos al reggae y al rap. Quiere que pongamos más atención a las letras que a los ritmos y se ha rodeado de artistas como Jack White, o Ezra Koenig, el cantante Vampire Weekend. Claramente Beyonce se ha hecho indie, porque no puede ir más a su bola.

El año de las Hinds

El éxito internacional de las Hinds se ha cocido a fuego lento porque ya en 2014, cuando estas cuatro jóvenes madrileñas aún se llamaban Deers, empezaron a coleccionar elogios de The Guardian o Pitchfork, pero la publicación de su primer disco, Leave Me Alone, ha acelerado el proceso. En junio, por ejemplo, tocaron en directo en el programa de la CBS The Late Show with Stephen Colbert, y ningún grupo español había pasado antes por ahí... ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué en España son del montón y fuera gustan tanto? Paco Loco, el productor del disco, cree que es una cuestión de empatía y fortaleza vital. 2016 ha sido su año.

