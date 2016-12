La 65ª Mercedes-Benz Fashion Week Madrid nace como "trampolín de negocio" para internacionalizar la moda española

La 65 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), que se celebrará en Ifema, nace con el objetivo de internacionalizar la moda española y establecerse como pasarela de imagen y "trampolín para el negocio".

Así lo ha asegurado este martes durante la presentación de la nueva edición de la MBFWM, que tendrá lugar del 16 al 21 de febrero, la recién nombrada directora de la pasarela, Charo Izquierdo, quien ha pedido a todos los participantes en la MBFWM "salir de la zona de confort".

"Mi paso a paso se basa en ir más alto, porque la calidad nos va a salvar, con mejores contenidos en la pasarela; solo así atraeremos más compradores internacionales y también ir más rápido gracias a la digitilación", ha expresado Izquierdo en el nuevo hotel Barceló Torre de Madrid.

Ante diseñadores como Modesto Lomba, Ágatha Ruiz de la Prada, Ion Fiz o Juan Duyos, la directora de la pasarela ha apostado por que esta sea "poderosa y creíble".

Presente en el encuentro ha estado la anterior directora de la pasarela, Leonor Pérez Pita, Cuca, quien ha agradecido el apoyo recibido durante las tres décadas que estuvo al frente de la Pasarela Cibeles, en especial al Comité de Expertos de MBFWM, que es quien selecciona y distribuye los desfiles.

Por su parte, el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas ha remarcado que se trata de "una etapa más ambiciosa para el proyecto". "Nos hemos fijado en ganar relevancia en el ámbito internacional, lo que nos obligará a trabajar con todos los actores presentes, y en el que ya hemos dado pasos significativos", ha señalado.

Además, López-Puertas ha puesto de manifiesto que en esta edición se pondrá en marcha el Comité de Moda, que se encargará de retomar la actividad de la pasarela. El director general de Ifema ha agradecido el apoyo "imprescindible" de las 17 marcas patrocinadoras.

Novedades en la 65 edición

Los desfiles, en los que participarán 42 diseñadores, transcurrirán del 17 al 21 de Ifema en el pabellón 14.1 de Ifema. Un día antes, la firma Desigual presentará su colección Otoño/Invierno 2016-2017 en un evento "experencial" en el centro de la capital.

Además, el creador Roberto Verino desfilará con su colección de temporada bajo la tendencia 'See now, buy now', por la que se podrá comprar lo que se vea en la pasarela finalizado el desfile.

En lo que a diseñadores se refiere, Custo Barcelona, Marcos Luengo y Menchén Tomás participarán por primera vez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Como es habitual, el último día de desfiles se dedicará al diseño emergente de Samsung Ego, "motor creativo de la regeneración de la moda española". En esta convocatoria participarán nueve jóvenes creadores españoles, así como un diseñador internacional.

Los desfiles se retransmitirán en directo en la página web de la MBFWM. Además, la pasarela reforzará su presencia en Twitter a través de nuevas cuentas y "atractivas" integraciones, que contribuirán a difundir el nombre de la Mercedes-Benz Fashion Week madrid.

