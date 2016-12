Dastis, sobre los jóvenes que emigran: "Ir fuera enriquece, abre la mente"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha asegurado que los jóvenes que han salido de España a estudiar o a buscar trabajo como consecuencia de la crisis muestran "inquietud, amplitud de miras y adaptabilidad a nuevos horizontes". "Ir fuera enriquece", ha proclamado. Así ha respondido a la pregunta, en el Pleno del Congreso, del diputado de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, sobre si el Gobierno tiene previsto idear servicios de atención especializados para los jóvenes españoles emigrados al extranjero.

Durante su intervención, Bustinduy ha reprochado al ministro que las políticas de austeridad del Gobierno y una legislación en contra de los jóvenes han llevado a cientos de miles de ellos a abandonar el país. En este sentido, se ha referido a datos de la Seguridad Social británica para señalar que son más de 50.000 los españoles que se encuentran allí trabajando "sin contar los que están sin contrato o han ido a estudiar".

"No hemos expulsado a nadie"

Ante estos argumentos, Dastis ha indicado que se está pintando "una realidad apocalíptica y demagógica que no existe" y ha acusado Bustinduy de presentar un escenario "más propio de los años 60 del siglo pasado". "Nosotros no hemos expulsado a nadie", ha señalado el ministro, en su primera comparecencia en el Pleno de la Cámara Baja desde su nombramiento.

En este sentido, ha insistido en que "ir fuera enriquece, abre la mente y fortalece habilidades sociales" y, a su juicio, "no supone rehuir responsabilidades, sino adaptarse a un mundo mejor". Del mismo modo, ha defendido que España cuenta con una red de embajadas y consulados que están dirigidas a apoyar a todos los españoles en el extranjero y, es especial, a los jóvenes.

Ya en los pasillos del Congreso, tras abandonar el Pleno, Dastis ha reconocido que "hay quien se marcha obligado por las circunstancias" pero, en su opinión, "lo que hay que hacer es sacarle el mejor partido a esta situación". "Yo comprendo que hay gente que prefiere quedarse en España, que no se movería de su lugar de origen. Pero yo, honestamente creo que ir fuera es algo que enriquece a uno, que aprende a vivir en nuevas culturas y nuevas costumbres", ha insistido el ministro.

Del mismo modo, ha señalado que salir al extranjero "contribuye a la formación personal y profesional". "Da un capital que nosotros queremos que, cuando vuelvan, puedan poner al servicio del desarrollo en España", ha declarado ante los medios. Preguntado sobre la situación de los jóvenes emigrados separados de su familia y sus amigos, Dastis ha asegurado que no le parece "una tragedia". "Yo también tengo apego a mi pueblo y he estado en el extranjero", ha apuntado, antes de señalar que si uno "se ve obligado a marcharse, evidentemente, nunca va a estar permanentemente satisfecho de esa circunstancia". "La gran política de la UE ahora es sobre movilidad de los jóvenes y hay que conseguir que los jóvenes se sientan, no de una ciudad, sino de su país y de un entorno más amplio", ha concluido.

