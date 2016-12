Problemas con el iPhone 7 Plus: su cámara dual deja de funcionar en varios terminales

Una de las grandes novedades del iPhone 7 Plus, la cámara dual, parece que no está funcionando tan bien como debería. Un número indeterminado de usuarios de este teléfono móvil ha denunciado que la cámara ha comenzado a dejar de funcionar tras ejecutar la aplicación para sacar fotografías.

Todas las denuncias, registradas en un mismo foro de Reddit, coinciden en un mismo tipo de fallo. Según los usuarios de este terminal, tras ejecutar la aplicación de cámara, la pantalla se vuelve de color negro y no permite sacar ningún tipo de fotografía.

"Emergencia: iPhone necesita enfriarse"

Uno de los usuarios de la plataforma ha asegurado que, en algunas ocasiones, el teléfono móvil le manda un mensaje de alerta: "Abrí la aplicación de cámara y, de pronto, me encontré con una vista previa de la imagen en negro".

"En ocasiones, el teléfono me deja sacar fotografías. Sin embargo, estas fotografías son de color verde o morado, no me permite sacar fotografías normales. Además, en una ocasión, el iPhone me mostró un mensaje en el que ponía 'Emergencia: iPhone necesita enfriarse'", aclara el afectado.

Apple ha comenzado a sustituir los teléfonos afectados

Tal y como indican los usuarios afectados, tras comprobar el problema, Apple no pone ningún tipo de traba para sustituir el iPhone 7 Plus afectado por otra unidad en cualquiera de sus tiendas, según cuenta BGR.

No obstante, algunos usuarios de Reddit aseguran que algunas tiendas de Apple cambian únicamente la cámara en vez del terminal al completo. Por el momento, Apple no ha emitido ningún comunicado sobre el fallo de las cámaras.

Este error en los últimos modelos de la compañía llega tan solo unas semanas después de que Apple llamara a cambiar la batería de algunos de los iPhone 6S fabricados entre septiembre y octubre de 2015. En caso de que hayas experimentado este fallo, es recomendable acudir a una tienda especializada de Apple.

