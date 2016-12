La curiosa razón de Mourinho para rechazar el dinero del fútbol chino

El dinero del fútbol chino no tienta por ahora al técnico portugués del United José Mourinho. Según ha comentado en Sky Sports, la razón de su negativa a pensar en irse a trabajar a la pujante liga del país asiático es la edad.

"El dinero de China es atractivo para todos, pero me encanta el fútbol al más alto nivel. Soy demasiado joven. Con 53 años soy demasiado joven y tengo muchos años de fútbol por delante para irme a un lugar como China", ha señalado. "Quiero quedarme en el sitio más difícil para ganar y estoy en el lugar adecuado", ha añadido.

El portugués asegura que quiere estar en el United más allá de los tres años que tiene de contrato. "Me han apoyado mucho y siempre me han transmitido que no voy a estar aquí tres años. Tengo la sensación de que me quedaré más tiempo".

El United es ahora mismo sexto en la Premier League, 13 puntos por detrás del Chelsea, el antiguo equipo de Mourinho, que lidera la clasificación con 43 puntos.

