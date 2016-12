Un año como si fueran diez

La política española ha superado este año escenarios que nunca se habían dado. Se instaló definitivamente en el multipartidismo y el Congreso, convertido a veces en plató de televisión, ha ganado un protagonismo creciente. El Gobierno, que mantiene abierto un litigio con el Parlamento, sobrevive con la mayor minoría con la que se ha gobernado en este país y promete diálogo para Cataluña, que será uno de los grandes asuntos políticos del año próximo.

Los políticos se han enfrentado este año incluso a preguntas que nadie se planteó cuando se elaboraron las leyes: ¿el Congreso no tiene que controlar al Gobierno en cualquier caso?, ¿está claro lo que puede hacer un gobierno en funciones?, ¿hay que cambiar, como proponen algunos, el sistema de investidura para no esperar tantos meses si no hay presidente? Quizá algunas de las respuestas lleguen en 2017.

Comentarios