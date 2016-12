Errejón no descarta defender una lista alternativa si no hay acuerdo con Iglesias

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha subrayado hoy que los resultados de la consulta para decidir las reglas de Vistalegre II demuestran que en el partido hay "dos proyectos equilibrados" y "complementarios" que deben "entenderse" y ha defendido salir de la lógica del "todo o nada".

En rueda de prensa, Errejón se ha mostrado muy satisfecho por los resultados de la consulta, por los que la propuesta de Pablo Iglesias ha ganado a la suya por la mínima, si bien ha asegurado que "no está en discusión si Pablo" Iglesias es secretario general de la formación. El número dos de Podemos ha señalado en cualquier caso que "no pasa nada" porque en el partido se confronten proyectos, ideas y modelos organizativos y ha considerado que tras esta consulta el partido está "mejor", porque ha mostrado "diversidad, pluralidad, fraternidad y capacidad de construcción".

Íñigo Errejón considera que de la consulta surge un "mandato claro" en el que los inscritos dicen que Podemos "tiene que madurar como partido". "Estos resultados le dicen a todo el mundo que hay propuestas muy equilibradas y complementarias y que hay que acordar y hay un clamor por salir de la lógica del plebiscito, del todo o nada, llegar al entendimiento y reconocer cuál es el peso de cada cual", ha subrayado.

En el mismo sentido, opina su portavoz parlamentario que Podemos no es una fuerza "uniforme" sino una fuerza "unida" con diferentes "equilibrios" que permiten acercar la posibilidad de llegar a acuerdos. Por ello, está convencido de que, tras la consulta, hoy las corrientes del partido están "más cerca del acuerdo", porque, si algo han dicho los inscritos, a su juicio, es que quieren más democratización y envían el mensaje de "no nos obliguéis a elegir entre caras".

No ha mostrado Errejón reservas hacia un debate en el seno de Podemos en busca del entendimiento: "No pasa nada por confrontar proyectos, ideas y modelos organizativos". Eso sí, también ha advertido de que la "única manera" de llegar a un acuerdo "es que cada uno presente sus ideas y sus proyectos organizativos" y ha recordado que él está dispuesto a "asumir el reto de poner encima de la mesa las ideas" que cree que "son mejores para un Podemos ganador". Ha dejado claro también que el liderazgo de Iglesias "no está en discusión" y ha explicado que coincide con él en que ahora ambos tienen ante sí la "obligación histórica" de cuidar "este proyecto tan hermoso".

Iglesias promete buscar un acuerdo

El secretario general de Podemos ha asegurado que la lectura que saca de la consulta es que tiene que dejarse "la piel" para llegar a acuerdos con el resto de sectores, después de que sus propuestas hayan recabado un apoyo del 41,57%, frente al 39,12% cosechado por su número dos. Además, ha desvinculado estos resultados de su liderazgo, afirmando que sólo eran cuestiones técnicas y metodológicas las que se dirimían.

"En democracia a veces las decisiones se toman por mayoría absoluta y otras por mayoría relativa, pero la propuesta 'DesBorda' -la suya- es la que ha tenido más apoyos", ha celebrado, al tiempo que ha recordado que tanto Errejón como los anticapitalistas -el tercer equipo más votado, con el 10,5% de los votos- le han mostrado su apoyo para seguir siendo secretario general de Podemos. "Para mí es un honor y un orgullo que compañeros que piensan diferente a mí en otras cuestiones quieran que sea su secretario general", ha enfatizado.

Sobre la conversación que ha mantenido con su 'número dos', Iglesias ha dicho que ha sido "cordial y fraternal, como siempre", y que ambos han expresado su voluntad de "buscar el entendimiento" y proyectar "unidad", siendo conscientes de que "quizá" la imagen que ha dado el partido en los últimos días "no ha sido la mejor". El líder de la formación morada ha destacado que en este proceso "no hay vencedores ni vencidos" y que "todas las propuestas eran buenas", si bien ha celebrado que la mayor parte de los inscritos entiendan que una votación sobre las cuestiones políticas tiene que estar asociada a las caras, que era la opción que él defendía.

Pero "a partir de ahora ya podemos discutir y debatir de lo importante: qué Podemos necesitamos para ganar en este país y pensar en un futuro próximo en el que podamos estar gobernando", ha subrayado, agregando que en este nuevo debate tiene sentido "pensar en clave de España", no de distintas corrientes. A su juicio, lo que están reclamando los inscritos de Podemos es que se hable de política, de ideas y de cómo vencer al PP en las urnas, y que dentro del partido se trabaje por el consenso. "Yo me voy a dejar la piel para intentar que haya acuerdos", ha afirmado.

Iglesias ha dicho que le gustaría que en la futura dirección política "todos los sectores estuvieran integrados", pero siempre que antes se hayan puesto de acuerdo en "las cuestiones principales". En cualquier caso, ha añadido que ese es un debate que tienen que tener los inscritos. Cuando le han preguntado cuáles son las premisas de los otros sectores con las que coincide, ha contestado que está de acuerdo con los anticapitalistas en que "no hay que perder de vista los movimientos sociales", y coincide con Errejón en "la importancia de los que faltan y de las instituciones".

