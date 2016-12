El aeropuerto de Tokio ofrece papel higiénico para limpiar tu teléfono móvil

Distintos estudios reflejan que las pantallas de los smartphones acumulan una cantidad de microorganismos 30 veces mayor que la taza del váter. Con el objetivo de reducir esos registros y asegurar la salud de sus clientes, la operadora de telefonía NTT Docomo ha optado por instalar, de manera experimental, rollos de papel higiénico para limpiar las pantallas de los teléfonos móviles y tabletas en el aeropuerto internacional de Narita, en Tokio.

Un papel higiénico que te saluda e informa sobre los puntos wifi del aeropuerto

Tal y como afirma el diario japonés The Mainichi, la empresa ha colocado estos rollos de papel higiénico para limpiar la pantalla del teléfono móvil en 86 cubículos al lado de los rollos de papel tradicionales.

Estos nuevos rollos llevan impreso el saludo 'Bienvenidos a Japón' y, a continuación, muestran sus instrucciones de uso y ofrecen información a los viajeros sobre los distintos puntos wifi. La empresa ha asegurado que, por el momento, mantendrá estos cilindros de papel hasta marzo de 2017.

No obstante, tener una superficie limpia no es sinónimo de tener una superficie descontaminada. En caso de que el material del papel no contenga ningún tipo de producto de limpieza, no tendrá ningún tipo de utilidad en lo que a descontaminación se refiere.

El papel higiénico para teléfonos móviles. / NTT Docomo

Hasta 600 bacterias en tu teléfono móvil

El pasado mes de octubre, el especialista en medina interna y miembro de Saluspot, Jorge Cárdenas, elaboró una lista con los productos del hogar que más suciedad esconden. Entre ellos destacaba la pantalla del teléfono móvil. Según Cárdenas, compartir el teléfono móvil con amigos y familiares también supone compartir los microorganismos de cada una de las personas que ha manipulado la pantalla.

Mientras tanto, en 2015, la investigadora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona (UB) Maite Muniesa aseguraba que las pantallas de los teléfonos inteligentes pueden contener hasta 600 bacterias, 30 veces más que las 20 que hay en la taza de un inodoro. Por lo tanto, el smartphone se distingue como uno de los aparatos con mayor número de microorganismos de nuestro día a día.

