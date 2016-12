El número de alumnos de infantil retrocede a niveles de 2008

Desde que en 2012 empezaron a retroceder nunca habían caído tanto las matriculaciones en infantil. Este curso hay 51.000 niños menos en las escuelas en esa etapa - que va de 0 a los 6 años - que en el curso pasado, según datos oficiales del ministerio de Educación.

El número de niños matriculados (1.755.200) está por debajo del que había en 2008 (1.763. 019). Albert Esteve, Director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que la explicación está clara: "Este es el reflejo casi exacto de la caída de los nacimientos hace tres o cuatro años", asegura por teléfono. Esteve cree que el descenso de la inmigración y la marcha de muchos extranjeros a sus países ha tenido un efecto mucho menos determinante en este fenómeno.

Los nacimientos en España empezaron a caer en 2009 y se desplomaron en 2013: entonces hubo 425.390, según el INE, un 6,4% menos que en 2012. Son los pequeños que ahora cumplen tres años e inician de forma generalizada su vida escolar. En los últimos 5 cursos la educación infantil ha perdido más de 162.000 alumnos, casi un 8,5% de la población. Esteve advierte que esta tendencia irá a más "porque cada vez hay menos mujeres en edad de ser madre. Además la fecundidad sigue baja, en 1,4 hijos por mujer. Multiplicar pocos nacimientos por pocas mujeres da pocos niños y por tanto pocos alumnos".

Y es que la generación del baby-boom, que ha llenado con sus hijos las aulas hasta el momento, se ha hecho mayor: "Los últimos 10 años, desde mediados de la década del 2000, hubo muchos nacimientos porque había muchas personas en edad de ser padres. Eran los baby-boomers, la generación nacida entre 1958 y 1977, pero esa generación se acaba de repente. A partir del 77 dejó de nacer gente, que son las madres del día de hoy. Está todo conectado: la caída brusca de los nacimientos de hoy es también la caída brusca que hubo en los años 70".

Para este demógrafo la caída en el número de niños no tiene que suponer un problema para los colegios y pide a las administraciones educativas que aprovechen la oportunidad manteniendo la inversión en educación. "No lo veo como algo negativo. Si tenemos menos estudiantes y mantenemos la inversión podremos atenderles mejor y aprenderán mejor". También propone ampliar la educación universal y gratuita a la etapa de 0 a tres años: "Eso es algo que además indirectamente también puede ayudar a revertir esta tendencia a tener pocos nacimientos porque daría cierto alivio e incentivo económico a parejas que no pueden plantearse tener niños". En España el 95,8% de los niños de 3 años está escolarizado, uno de los niveles más altos de Europa, aunque la educación obligatoria no empieza hasta los 6 años. A esta alta tasa de escolarización contribuye que hay suficientes plazas públicas para que los padres puedan mandar a sus hijos al colegio algo que no ocurre con la etapa de 0 a 3.

De momento los planes del Gobierno pasan por seguir reduciendo el gasto educativo del 4% actual al 3,7% del PIB en el año 2019, según el plan de estabilidad remitido a Bruselas.

