Neymar: "No juego al fútbol para ganar el Balón de Oro"

El jugador brasileño Neymar (FC Barcelona) advierte, en una entrevista con LaLiga, que queda mucho campeonato español por delante y piensa que no tienen que estar "con los ojos en Madrid", en alusión al conjunto de Zinedine Zidane, que marcha líder de la competición con tres puntos más y un partido menos que el Barça.

"Queda mucha Liga aún. Muchos partidos y tenemos que estar muy concentrados en hacer lo nuestro. No tenemos que estar con los ojos en Madrid. El año pasado estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido. Es una Liga muy difícil: el primero, el segundo o el tercero no puede estar tranquilo nunca porque son partidos difíciles.Tenemos que hacer lo nuestro: jugar y ganar todos los partidos", comentó el brasileño.

Sobre el Balón de Oro, que este año ha sido -por cuarta vez- para Cristiano Ronaldo, señaló: "Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo, con la vida que tengo. Claro que es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo por lo que vaya a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí estoy muy feliz. Si no gano el Balón de Oro no pasa nada".

"Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro", observó, "juego para ser feliz porque me encanta el fútbol. Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Por desgracia sólo se le puede dar a uno. Leo (Messi) es mejor y lo respetamos. Para mi es un gran honor ser compañero de él y compartir vestuario, los goles y todo en el campo".

Preguntado por su mala racha goleadora, dijo: "Yo quiero ayudar a mis compañeros como pueda, con gol o con asistencias. No he cambiado nada, no he hecho nada diferente. Puede pasar que no haga gol, y claro que quiero estar en el campo con muchos goles y muchos pases, pero a veces no se puede. Estamos ahí para ganar, pero puede pasar que no te salgan las cosas: quieres hacer un gol y no sale, quieres dar un pase y no va, es el fútbol".

Considera que la tripleta que forma con Messi y Luis Suárez está haciendo historia: "Estamos haciendo historia, lo sabemos y estamos cada vez mejor. Queremos estar ahí siendo felices, no para ser siempre los mejores. Queremos ser felices en el campo, en los entrenamientos, y estar con los dos, con Luis y con Leo, es un gran placer".

"Es raro porque yo soy brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países, en Sudamérica. No sé qué pasó, pero tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro. Para mi es una felicidad encontrar personas así en el fútbol".

También se deshizo en elogios para Andrés Iniesta: "Andrés para mí es el mejor medio que he visto jugar. Por su calidad, por todo, no hace falta decirlo aquí. Para ser bueno, para ser una leyenda, no hace falta un balón (de Oro). Es incomparable, porque es muy, muy diferente. Andrés tiene una elegancia, una clase increíble que le hace diferente a todos los demás".

Neymar subrayó que el actual Barcelona no ha perdido su identidad: "El Barça tiene su filosofía, no hemos cambiado nada. Venimos de unos partidos que no hicimos bien y toda la gente empezó a hablar de cosas que están correctas, pero no. El Barça sigue siendo el Barça, y va a seguir siéndolo mucho más".

"Tenemos que volver a estar en nuestro nivel máximo. Cuando ganamos el triplete, fuimos a Anoeta y perdemos, y luego en la vuelta ya arrancamos y ganamos todo. Creo que puede pasar eso y vamos a hacer todo lo posible para que pase, porque queremos ganarlo todo", concluyó.

