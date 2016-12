PP y PSOE aprueban el tono social del rey, insuficiente para Podemos

El mensaje de Navidad pronunciado por este sábado por el rey Felipe VI ha despertado sentimientos muy dispares en los grupos que componen el mapa político de nuestro país. Las palabras del monarca, en las que instó a los españoles a dejar de lado divisiones internas y fracturas para caminar unidos hacia el futuro, no han gustado a los grupos nacionalistas catalanes y vascos. Tampoco el guiño social del discurso a los problemas sociales ha dejado del todo satisfechos a formaciones como Podemos e Izquierda Unida. Por su parte otros, como PP, PSOE o Ciudadanos parecen haber acogido con mayor énfasis el mensaje de Felipe VI.

PP

El encargado de valorar desde el Partido Popular el tradicional mensaje de navidad de la corona ha sido el vicesecretario general de Comunicación del partido, Pablo Casado. Desde Palencia, Casado ha calificado de "optimista y ambicioso" el discurso pronunciado por el rey, en el que ha destacado un "mensaje claro a los populistas y secesionistas".

"A buen entendedor pocas palabras bastan", ha afirmado referencia a las palabras del monarca, de las que ha querido destacar el deseo de "unidad frente a quien intenta separar y a los que intentan hacer valer sus intereses partidistas por encima de los generales". El responsable de Comunicación del PP ha destacado además del discurso del rey Felipe VI su mensaje de que "no cumplir la ley es un empobrecimiento moral de la sociedad".

PSOE

Por su parte, el PSOE ha preferido detenerse en el contenido social de las palabras de Felipe VI. El portavoz de esta formación en el Congreso, Antonio Hernando, ha celebrado que el mensaje de la corona haya puesto de manifiesto los esfuerzos de los ciudadanos españoles para sobreponerse a los efectos de la crisis económica.

Los socialistas coinciden con el rey en la confianza en el país y en reconocer el esfuerzo que han hechos los españoles para enfrentarse a la crisis, y han considerado "muy acertado" que el monarca haya hecho un llamamiento para luchar contra la desigualdad. Porque a juicio de Hernando, la recuperación económica "solo será sostenible cuando desaparezcan las desigualdades".

Unidos Podemos

Una opinión que no ha compartido el grupo Unidos Podemos. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha acusado al rey de hablar "sólo para una parte de su pueblo", y ha subrayado que, sus palabras representan "un discurso que podría haber firmado Mariano Rajoy".

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, que ha sido compartido por el secretario general del partido, Pablo Iglesias, a través de Twitter, Echenique se ha mostrado convencido de que Felipe VI "ha dejado fuera de su discurso a los millones de españoles que saben que la actual crisis económica no es una crisis, es una estafa". "Claro que nuestro pueblo ha demostrado una determinación y una fuerza enorme claro que las familias han evitado que muchos acabasen en la indigencia, claro que nuestras maestras, médicas y científicas son la verdadera marca España, pero ni lo que les ha caído es una tormenta de origen desconocido ni se sale del pozo con espíritu positivo y mariposas".

También se ha mostrado crítico con las alusiones indirectas del monarca al independentismo catalán ya que, a su juicio, "el único reconocimiento a la obvia plurinacionalidad" de España en el discurso navideño del Rey ha sido "saludar en cuatro idiomas". En la misma línea ha ido el número dos del partido, Íñigo Errejón, que ha subrayado que "el patriotismo no son palabras vacías" sino "rescatar a las familias castigadas por la crisis y construir un país que no deje a nadie atrás". "Algún día tendremos un jefe del Estado elegido democráticamente que diga que hemos de combatir un drama nacional llamado violencia machista", ha sentenciado Errejón.

El patriotismo no son palabras vacías. Es rescatar a las familias castigadas por las crisis y construir un país que no deje a nadie atrás. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 24 de diciembre de 2016

Ciudadanos

Una opinión, la de Podemos, totalmente opuesta a la mostrada por Ciudadanos. El vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, ha defendido que el rey trató en su mensaje "temas que son fundamentales para la España de hoy" y ha subrayado que su partido está "básicamente de acuerdo" con las ideas que transmitió el monarca.

"Saltarse las leyes y enfrentarnos a los catalanes entre nosotros y con el resto de los españoles. Ese enfrentamiento genera desgaste, genera perjuicios económicos, pero será estéril porque nadie puede saltarse las leyes. Nadie puede negar el derecho a decidir a todos los españoles sobre lo que incumbe a todos los españoles", ha recalcado Villegas.

Otro aspecto del mensaje de Felipe VI que ha destacado el dirigente de Ciudadanos es el relativo a la crisis económica, "a la necesidad de solucionar la situación de aquellos que han caído en el camino y la han sufrido más profundamente".

'Junts Pel Sí'

Quizá el mensaje más claro, a pesar de que no citó expresamente a Cataluña en todo su discurso, fue al independentismo catalán. Felipe VI abogó por el diálogo entre fuerzas políticas, por tender puentes, por una política de mano tendida y por el respeto a ley, algo que se ha interpretado como un aviso a la Generalitat tras la cumbre por el referéndum celebrada esta misma semana. La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, ha pedido este domingo "que los catalanes se puedan expresar con la misma libertad con la que la hizo el rey" en su mensaje navideño.

Forcadell ha declarado a los periodistas que Felipe VI "no dijo nada nuevo" y ha incidido una vez más en que se está trabajando para el referéndum, que debe hacerse con todas las garantías y ser vinculante. Además, ha reiterado que en el Parlament se debe poder hablar de todo y que la libertad de expresión es democracia: "El único límite es el respeto a los derechos humanos".

PNV

También se ha mostrado muy contrariado Aitor Esteban, portavoz del PNV. Esteban, ha afirmado que el mensaje transmitido por Felipe VI fue "en lo social buenista, en lo político contradictorio y en lo territorial negacionista". Esteban ha dicho que el discurso del monarca fue "un poco como el día de la marmota, solo que, si Bill Murray en la película estaba atrapado en el tiempo", el rey parece que está atrapado en el trono".

El portavoz del PNV ha considerado que el monarca incurrió en "contradicciones", porque "dijo que no puede caber en la España de hoy la negación del otro" y, a juicio de Esteban, "habría que preguntarse quién niega al otro". "Los nacionalistas vascos no negamos que existe una nación española, pero la casa real y los gobiernos de turno sí niegan la existencia de una nación vasca, que es el sentimiento de muchos vascos", ha señalado Esteban. "Si en la España de hoy no puede caber la negación de otro, debía empezar a apuntárselo la propia casa real", ha añadido.

EH Bildu

En la misma línea ha apuntado la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, que ha calificado de "vacío" el mensaje transmitido por el rey. A su juicio, "el estado no tiene alternativa para Euskal Herria" y ofrece lo mismo que en el pasado, es decir, "negación e imposición", "sumisión y dependencia".

Comentarios