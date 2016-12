La factura de la luz que vino en el saco de Papá Noel

El recibo de la luz no debería subir el próximo año en la parte que fija el gobierno en el llamado PVPC: precio voluntario para el pequeño consumidor. Así lo había anunciado el ministro de Energía. Pero hay una salvedad. Cambia el margen para las comercializadoras de ese "precio voluntario", porque el Tribunal Supremo ha sentenciado que la fórmula que se aplicaba no era la correcta. Y habrá que pagar los atrasos. No es mucho dinero, pero sorprenderá a mas de uno, y el gobierno ha escogido la Nochebuena para anunciarlo vía Boletín Oficial del Estado.

Hacía ya un mes que se conocía el nuevo margen establecido por el gobierno, pero ha esperado al 24 de diciembre para aclarar el sistema de cálculo para refacturar a los usuarios desde abril de 2014, en que se puso en marcha la fórmula que el Tribunal Supremo ha ordenado cambiar.

No es mucho dinero, explica Jorge Morales, de la Plataforma por un nuevo modelo energético. “Calculo que del orden de tres euros al año, aproximadamente". Las comercializadoras tienen un plazo de nueve meses para pasar al cobro esa diferencia, con lo que puede rondar los nueve o diez euros para un usuario medio, "con una potencia instalada de 4,6 kw y un consumo de unos 3.600 kwhora al año", explica Morales. La subida será mayor para los que hayan consumido mucha energía en ese plazo. Y menor en caso contrario.

Confusión

"Va a haber bastante jaleo -augura Jorge Morales- en la medida en que a alguien le puede llegar una factura de una compañía que ya no es la suya". Es posible que no todas las compañías refacturen, o que no lo hagan a todos sus clientes, aumentando la confusión.

En cualquier caso, la subida aprobada por el gobierno para el futuro por este concepto en el recibo de la luz es mucho menor que la que proponía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, recuerda Jorge Morales, que teme que las eléctricas puedan recurrir el sistema actual como hicieron con el anterior.

