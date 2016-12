El Málaga confirma que Juande deja de entrenar al equipo blanquiazul

El club ha comunicado la marcha del técnico con este mensaje:

A pocos días para que se cierre el año 2016 Juande Ramos no continuará al frente del Málaga CF y, de este modo, finaliza su segunda etapa en el banquillo blanquiazul. El entrenador ya dirigió al equipo en la campaña 2003/04 y sumando sus dos estancias en el Club ha acumulado 60 partidos de competición oficial, como técnico del Málaga CF, entre Copa del Rey y LaLiga.

Juande Ramos y el Club han resuelto de manera amistosa el contrato que unía a ambas partes -por esta temporada y dos más- y han rubricado en el día de hoy el acuerdo.

El Málaga Club de Fútbol quiere agradecer a Juande Ramos su trabajo y honestidad y le desea mucha suerte para el futuro en su vida profesional y personal.

Juande reconoce que la situación era "incómoda"

Minutos más tarde del comunicado oficial del club, Juande Ramos sacaba una nota oficial a través de su Twitter para despedirse. En ella, reconoce que la situación era "incómoda e insatisfactoria"

"Cuando empezamos nuestras esperanzas eran máximas. Era un reto poder competir para llegar a puestos europeos. Comenzamos la temporada de manera irregular pero supimos reponernos como conjunto, convertir La Rosaleda en un fortín, superar los problemas de lesiones de jugadores muy importantes para nosotros, lesiones de larga duración que el equipo supo sacar adelante con la ayuda de los futbolistas del conjunto filial, cuya aportación ha sido muy valiosa, jugadores que han tenido que pasar de competir en Tercera División a Primera, con el esfuerzo que eso supone"

"El fútbol es muy cambiante y ante situaciones adversas solemos ser los entrenadores los grandes perjudicados. En este caso concreto, he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface".

