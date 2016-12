Una niña se gasta 250 dólares gracias a la huella dactilar de su madre dormida

Pese a que el sensor de huella dactilar destaca como una de las formas más seguras para proteger los datos de los teléfonos móviles, en esta ocasión no ha podido evitar que una niña de 6 años se fuera de compras en Amazon a costa del dinero de su madre.

A pesar de tener tan solo seis años, la pequeña Ashlynd Howell aprovechó que su madre estaba dormida para sustraerle su huella dactilar y gastarse 250 dólares en juguetes y diversos productos de la saga Pokémon. La niña pidió todo aquello que quería pedirle a Papá Noel a través de la aplicación de Amazon.

Los padres pensaron que se trataba de un hackeo

Tras desbloquear el teléfono móvil, la niña accedió a la app de Amazon, seleccionó todo aquello que le interesaba y lo envió a su hogar de Arkansas. Después de recibir la confirmación de la compra de 13 productos a través de un correo electrónico, los padres de Ashlynd creyeron estar enfrentándose a un hackeo. No obstante, la 'hacker' estaba en casa.

No obstante, antes de denunciar el ataque cibernético, los padres decidieron preguntarle a la niña si ella tenía algo que ver con las compras en la app de Amazon. Tal y como confirma el Wall Street Journal, la niña les pidió que se calmaran puesto que ya había hecho las compras que necesitaba: "No, mamá, estaba haciendo mis compras y no te preocupes que todo viene en camino a la casa".

La niña accedió a Amazon mientras la madre dormía

Después de escuchar la versión de los hechos de la joven, los padres optaron por investigar cuándo se hicieron esas compras. Tras comprobar la hora a la que se llevó a cabo el pedido, la pareja Howell se dio cuenta de que la niña había accedido el móvil utilizando la huella dactilar mientras ella dormía.

Finalmente, después de conversar con el equipo de soporte de Amazon, la empresa tan solo pudo cancelar cuatro de los 13 productos que la niña había pedido. En lo que respecta al resto de juguetes y productos de Pokémon, los padres le dijeron a la pequeña Ashlynd que Papá Noel le iba a traer justamente lo que había pedido a través de Amazon, como si la aplicación se hubiera convertido por unos instantes en una carta navideña de última hora destinada a Papá Noel.

