Pasar la noche en Ikea: la nueva moda viral que triunfa en Internet

"A mi mejor amigo y a mí nos encanta superar los límites, no aceptamos el status quo. Creemos que la vida es construir experiencias y recuerdos y basamos la nuestra en la cita que dice que no hay que arrepentirse de lo hecho, sino lamentarse de lo que todavía no has probado".

A través de este mensaje, los youtubers del canal Bakuna Fatata presentaban un vídeo el pasado mes de agosto en el que mostraban cómo pasar una noche en una tienda de Ikea. Este vídeo, protagonizado por los estudiantes belgas Bram Geirnaert y Florian Van Heck, ha logrado hasta la fecha más de dos millones de reproducciones en YouTube, lo que ha derivado en decenas de personas que han optado por seguir sus pasos.

Durante este vídeo, los jóvenes relatan cómo han tenido que quedarse encerrados durante tres horas en un armario para evitar ser descubiertos. Posteriormente, tras salir del armario, los dos 'youtubers' comenzaron a saltar sobre cada uno de los colchones de la tienda para valorar la comodidad de cada uno de ellos. Una vez realizado su veredicto, los jóvenes se fueron a dormir para posteriormente volver a esconderse hasta el horario de apertura del centro, momento que aprovecharon para salir por la puerta como si de un cliente más se trataran.

Una broma que se ha convertido en viral

Tras este vídeo, el fenómeno de colarse en Ikea se ha vuelto viral. Desde que estos jóvenes subieran su vídeo, otros jóvenes han relatado sus experiencias en diferentes establecimientos de Ikea. En la actualidad se han registrado vídeos en Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia, razón por la cual la compañía ha optado por emitir un comunicado para que los jóvenes dejen de colarse en el recinto.

"Apreciamos que a las personas les interese Ikea y quieran tener experiencias divertidas. Sin embargo, la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra prioridad. Por eso, no permitimos que se queden a dormir en nuestras tiendas", ha explicado Ikea a través de un comunicado.

El reto ha llegado mucho más lejos

La compañía ha denunciado, al menos, diez casos de personas que han pasado la noche en el establecimiento. No obstante, cada vez son más las empresas que están registrando estos vídeos. En YouTube se pueden encontrar vídeos de personas que se graban pasando la noche en locales de Starbucks, Toys R Us o McDonalds, entre otros.

El último suceso en Ikea lo han protagonizado dos jóvenes de 14 años que fueron pilladas cuando trataban de pasar la noche en una tienda de Jönköping, en Suecia. Ikea ha informado que no presentará cargos contra las dos chicas,que fueron localizadas por el personal de limpieza del establecimiento debido a su corta edad.

No obstante, el pasado mes de octubre, dos jóvenes de 15 años fueron denunciadas en una tienda en Malmo, Suecia, por invasión de morada. Ahora tendrán que comparecer ante un juez para explicar los hechos, tal y como informa el diario Sydsvenskan.

Comentarios