Una ponencia de principios sin ninguna medida concreta

El vicesecretario de Sectorial del PP y coordinador de esa ponencia, Javier Maroto, ha sido quien ha presentado el texto que será debatido en el congreso del partido junto con las enmiendas que se puedan presentar a la misma.

Durante su comparecencia, Maroto ha hecho una exposición de principios, pero no ha querido concretar nada porque con las medidas "ya está el Gobierno". En este documento el PP no introduce novedades respecto al aborto (se limita a reproducir lo que figuraba en el programa electoral) y no hay propuestas concretas ante cuestiones como la custodia compartida o la maternidad subrogada.

Maroto ha explicado que en la ponencia se plantean solo medidas que cuentan con un amplio consenso y que, en relación con otras, espera que haya un debate enriquecedor con propuestas de las bases que permitan fijar una posición común.

El texto sí se adentra en la inmigración, una inmigración ordenada y con respeto a los principios y valores de la sociedad española, algo de lo que ya habló Rajoy en 2008. Maroto también ha dicho que el mayor reto para su partido es combatir el envejecimiento poblacional, señalando que él es un niño del baby boom, y ha pedido un plan de maternidad y que vuelvan los que abandonaron nuestro país por la crisis.

