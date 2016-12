Los bebés españoles toman el doble de antibióticos que los noruegos

El estudio lo ha elaborado la Fundación para el Fomento de la Investigación sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) junto con un consorcio de científicos alemanes, italianos, coreanos, noruegos y estadounidenses. Se trata, aseguran desde la Fundación, del primer y más amplio estudio comparativo sobre el uso de antibióticos entre distintos países.

Javier Díez-Domingo, director científico de FISABIO, ha manifestado a la Cadena SER que los resultados evidencian que en España se prescriben demasiados antibióticos a los niños y también a los bebés. Durante los dos primeros años de vida, nos dice, los niños españoles reciben de media, 1’5 dosis de antibióticos mientras los niños en Noruega no llegan ni a una dosis.

Los países analizados en este estudio, además de España, son Noruega, Alemania, Estados Unidos, Italia y Corea del Sur. Los coreanos son los que peor usan los antibióticos, llegando a darse hasta 7’5 más prescripciones por niño y año que en Noruega, el país con menor consumo.

España es, de los países de nuestro entorno, el que más abusa en la receta de antibióticos a menores. No sólo eso, nos dice Díez-Domingo, además de recetar en exceso se hace de forma inapropiada porque se prescriben casi siempre antibióticos de amplio espectro, lo que no ocurre casi nunca en Noruega o Alemania. Además, añade este investigador, en enfermedades concretas como las otitis medias en la mayoría de los países ya no se utilizan antibióticos, porque se ha demostrado que se curan solas, mientras que en España se sigue haciendo.

El director científico de FISABIO considera que hay múltiples razones para explicar el abuso de antibióticos entre los niños españoles. Y nos habla de la escasa formación de los pediatras sobre este tema en concreto, la presión social de unos padres desconocedores de los efectos del uso inapropiado de estos fármacos y el escaso tiempo del que disponen los pediatras para atender a cada paciente.

