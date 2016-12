Samuel Eto'o a Fabio Capello: "Gracias a ti, mi familia puede comer hoy"

El camerunés Samuel Eto'o volvió a sorprender al mundo del fútbol con un emotivo mensaje al entrenador que, a su juicio, apostó por él para hacer posible que terminara siendo un jugador de talla internacional.

En la entrega de los Globe Soccer Awards, el exdelantero del Real Madrid y del F.C. Barcelona -entre otros equipos- tuvo estas cariñosas palabras para el entrenador italiano Fabio Capello: "Quiero dar las gracias a mucha gente. Sin ellos esta bonita aventura no tendría su día. En primer lugar, al señor Capello. Gracias, gracias... Nunca he tenido la oportunidad de decirte ante tanta gente que gracias a ti mi familia hoy puede comer de lo que más me gusta hacer, que es jugar al fútbol", dijo.

El actual jugador del Antalyaspor de la Superliga de Turquía cerró su mensaje insistiendo en la misma idea: "Gracias por darme la oportunidad y gracias por darle la oportunidad a mi familia".

En el mismo acto, Eto'o dio su apoyo expreso a Gianni Infantino en su deseo de ampliar a 48 países los participantes en la Copa del Mundo de fútbol. "Hazlo para nosotros, los pobres. Los que no hemos tenido a veces la oportunidad de jugar el Mundial. Hazlo. Nosotros te apoyamos. Yo personalmente te apoyo y toda África te va a apoyar porque nos darás la oportunidad de jugar el Mundial", dijo.

