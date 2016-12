Ana Ivanovic se retira del tenis

La tenista serbia de 29 años, Ana Ivanovic, ha anunciado este miércoles su retirada del tenis a nivel profesional. La que fuera número uno del mundo en 2008, deja el deporte tras trece años como profesional.

"Tras trece años jugando al tenis de manera profesional, he tomado la difícil decisión de retirarme del tenis. Ha sido una decisión muy complicada. Empecé a soñar con jugar al tenis desde que tenía cinco años y veía jugar a Mónica Seles. Mis queridos padres me apoyaron durante todo el trayecto, durante el cual llegué a ser número uno del mundo en 2008 y he logrado cosas con las que ni siquiera era capaz de soñar. He ganado 15 torneos WTA, he jugado tres finales de Grand Slam y una final de Copa Federación".

"Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos los maravillosos fans de todo el mundo por haberme apoyado durante mi carrera. Hemos vivido victorias, derrotas, sonrisas y lágrimas todos juntos. Gracias por estar a mi lado independientemente de los resultados y por creer en mí durante todos estos años".

Durante su carrera Ana Ivanovic ganó Roland Garros (2008) y fue finalista del mismo en 2007 y del Open de Australia en 2008. Además, también ganó otros 15 títulos WTA.

