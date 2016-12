La modelo que dejó Instagram para huir de la falsedad de las redes sociales explica las mentiras detrás de su mejor foto

Essena O'Neill es una la modelo australiana de 19 años que abandonó Instagram para huir de la falsedad de las redes sociales. Después de acumular más de 600.000 seguidores, en noviembre de 2015 decidió dejar de publicar imágenes y después eliminó el perfil.

Una de las imágenes de Essena O'Neill con el pie de foto editado, y posteriormente eliminada. / Essena O'Neill / Instagram

La estrella de Instagram denunció entonces la "perfección artificial hecha para llamar la atención" que estaba convirtiendo su vida en "miserable".

Un mes antes, O'Neill eliminó más de 2.000 fotografías "que no servían para nada más que para la autopromoción" y editó los pies de foto de las 96 restantes para que reflejaran la manipulación y la banalidad que había detrás de las imágenes. Por ejemplo, una foto de ella en bikini con el texto "las cosas se están poniendo bastante salvajes en mi casa. Matemáticas B e Inglés al sol" se convirtió después en "mirad lo creíbles que eran mis pies de foto: el estómago absorbido, la posición estratégica, el push up en los pechos. Solo quiero que las chicas más jóvenes sepan que esto no es una vida sincera, o que es genial o inspiradora. Es perfección hecha para llamar la atención".

"Soy una chica que lo tenía todo, pero tenerlo todo en las redes sociales no significa absolutamente nada en la vida real (...) Todo lo que hacía estaba editado", explica O'Neill.

Essena O'Neill / Instagram

La modelo explica la verdad de su foto preferida, la que más likes obtuvo en su ahora clausurada cuenta de Instagram: "Aunque esta imagen parezca solo una chica pasándoselo bien, me llevó dos o tres horas de fotos en la playa". De los "cientos" de fotos de ese día, se quedó con este retrato.

"Esta vida de belleza sin esfuerzo no era sin esfuerzo: mi maquillaje era bastante pesado, en realidad. La iluminación me hacía parecer morena, cuando no lo estaba. Ni si quiera me gustaba el collar", relata.

"Miras esta foto y piensas que esta chica lo tiene todo: está morena, está radiante, es guapa; pero yo miro esa imagen y a esa chica y pienso: Tienes mucho más en el interior que lo que estás dejando que el mundo vea. Veo a alguien que no está feliz consigo misma. Veo a alguien que tenía miedo de que solo gustase a la gente por su aspecto", añade.

"Vivimos en una sociedad que recompensa este perfeccionismo artificial. Las empresas me pagaban, las marcas me querían y la gente me quería cuando publicaba estas fotos", explica. La modelo

Essena O'Neill publicaba vídeos sobre salud, actividad física y veganismo.

