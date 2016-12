Telecinco, sobre 'Lo que escondían sus ojos': "No somos un canal de historia"

Hacia mucho tiempo que Telecinco no estrenaba una nueva ficción. Concretamente fue el 25 de mayo de 2015 cuando Anclados aterrizó en la parrilla del canal. Mediaset España le ha dado prioridad al entretenimiento durante mucho tiempo y ha querido esperar hasta el momento idóneo para lanzar cualquiera de sus producciones que esperaban ansiosas en la recámara.

Y lo cierto es que la de Fuencarral ha sabido cuándo lanzar su artillera, al menos así lo avalan los datos de audiencia. Este último trimestre del año hemos sido testigos de dos estrenos: Lo que escondían sus ojos y El padre de Caín. La primera logró promediar un gran 18,9% de cuota de pantalla y 3.200.000, mientras que la segunda anotó un buen 16,8% de share y 2.871.000 espectadores.

Ahora bien, ¿cómo influyen estos resultados en la próxima estrategia del Área de Miniseries de Telecinco? ¿Qué líneas tomarán a partir de ahora? En Cadena SER buscamos respuestas a estas y otras preguntas y las encontramos gracias a Pepa Sánchez, Directora del Área de Miniseries y Series Diarias del grupo. Además nos adelanta en exclusiva la premisa de Los nuestros 2.

¿Cómo valoráis desde Mediaset los resultados cosechados por 'Lo que escondían sus ojos'?

Lo valoramos muy positivamente porque teníamos grandes expectativas con 'Lo que escondían sus ojos' y al final ha hecho una gran audiencia.

No somos un canal de historia para que tengamos que contar toda la vida de Serrano Suñer

¿Y los de 'El padre de Caín'?

Con 'El padre de Caín' abordábamos un tema muy polémico que se trataba por primera vez en televisión y la respuesta que hemos recibido ha sido muy positiva e interesante. Desde luego es polémica, pero que haya polémica no me aparece algo negativo, sino todo lo contrario. Poner en jaque un tema supone de alguna manera una cierta madurez de la sociedad para hablar de temas que han ocurrido en nuestro país.

En Mediaset España habéis estado demasiado tiempo sin estrenar ficción, pero de alguna forma esa "estrategia" os ha salido a pedir de boca…

En Mediaset hay un equipo de programación que se ocupa muy detenidamente de qué se estrena y qué no. Eso sí, las miniseries es que te dan una mayor versatilidad a la hora de programar. No estás tan esclavo de una programación determinada.

En la presentación de 'Lo que escondían sus ojos', Manuel Villanueva [Director de Contenidos de Mediaset] anunció que la miniserie tendría un parón debido a la caída del consumo que se producía en el puente de diciembre. Justamente en ese periodo festivo aprovechasteis para estrenar 'El padre de Caín'. Si se tomó esa decisión, ¿por qué estrenar entonces la TV Movie de Quim Gutiérrez precisamente en esas fechas?

No es que el consumo bajara, sino que variaba. Es cierto que no te sigue el mismo público que tienes semana a semana al que tienes en un festivo así. Me pareció muy interesante poder estrenar algo nuevo durante el puente porque nos permitió hacer una continuidad durante dos días, aprovechando también que cambiaba la fidelidad que tenemos habitualmente.

Mediaset España

Dos producciones que han levantado muchas ampollas por los temas que abordan. En Change.org incluso pedían la retirada de 'Lo que escondían sus ojos' por realzar la imagen de Serrano Suñer.

En 'Lo que escondían sus ojos' hemos contado algo que ocurrió. No creo que las cosas sean blancas o negras, sino que tienen muchísimos matices. Lo interesante es conocer nuestra historia y ver cómo han ido cambiando las cosas. No hay que decir si un personaje es positivo o negativo. Simplemente explorar su vida y contar las cosas que nos pueden parecer más interesantes. No somos un canal de historia en el que tengamos que contar toda la vida de Serrano Suñer. Además creo que es un personaje que no ha salido bien parado en la miniserie. No ha resultado empático.

¿Cómo van a influir estas ficciones en la estrategia que vais a tomar en Mediaset en todo lo que respecta a las TV Movies y las miniseries?

Es cierto que tardamos en terminar un producto, por lo que es difícil pensar que la emisión de una miniserie va a condicionar la siguiente. Nosotros tenemos una línea desde hace algunos años y consiste en poner de relieve cosas desconocidas...Arriesgamos más en la ficción porque contamos historias cerradas.

¿En qué trabajáis ahora mismo?

La segunda temporada de 'Los nuestros' empieza con...

Ahora estamos con 'Perdóname señor', un nuevo formato de ocho capítulos. Es ficción pura que hemos rodado en escenarios naturales. Es una historia actual en la que hablamos del límite entre el bien y el mal. Ahora mismo ya no podemos ser tan maniqueos para decir lo que es bueno y o lo que es malo. Por otro lado estamos preparando 'Los nuestros 2'. Con esta producción estamos haciendo algo que está muy de moda: hacer una antología. Es decir, vender una marca pero hacer una nueva aventura de esa marca.

¿De qué va 'Los nuestros 2'?

La segunda temporada arranca con el engaño a una joven española y su marcha a Siria para colaborar y exportar desde ahí el terrorismo islámico. Es ahí cuando el ejército español [concretamente unos paracaidistas] decide cómo montar un equipo de rescate.

Un tema de máxima actualidad...

En 'Los Nuestros 2' hablamos de uno de los temas más importantes para el mundo occidental. Pero en este caso lo enfocamos desde otro punto de vista: la captación de mujeres occidentales para llevar a cabo el terrorismo islámico.

¿En qué fase está el proyecto?

Estamos terminando todo el trabajo de guiones. Por más que haya dificultades, una vez tienes el guion, las cosas empiezan a rodar solas.

Comentarios