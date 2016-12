Muere la actriz Debbie Reynolds, madre de la princesa Leia

Tan solo un día después de que falleciera su hija, Carrie Fisher, la actriz Debbie Reynolds ha muerto hoy en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 84 años de edad a causa de un derrame cerebral. El hijo de la actriz, Todd Fisher, ha señalado a Variety que su madre "quería estar con Carrie".

La actriz, famosa por su papel en la película 'Cantando bajo la lluvia', fue hospitalizada a las 13.00 horas mientras organizaba los preparativos del funeral de su hija Carrie Fisher, quien falleció el pasado martes a los 60 años de edad debido al ataque al corazón que sufrió la semana pasada en un avión.

Más allá de la madre de Carrie Fisher

Además de ser la madre de la actriz Carrie Fisher, quien interpretaría a la princesa Leia durante más de 40 años, Debbie Reynolds fue una reputada intérprete en los años 50 y 60. Reynolds, que destacó en el género de películas musicales, se consagró en Hollywood gracias a su papel en la película 'Cantando bajo la lluvia', en 1952.

La actriz, que llegó incluso a estar nominada al Óscar a la mejor actriz en 1964 por la cinta 'The Unsinkable Molly Brown'. también ha llevado a cabo otras películas como 'I Love Melvin' (1953), 'The Tender Trap' (1955) o 'How The West Was Won' (1962), entre otras.

Una actriz también recordada por los más jóvenes

La actriz ha trabajado para el cine y la televisión hasta sus últimos días. Reynolds actuó fue invitada a series como 'Las chicas de oro' o 'Roseanne' e incluso llegó a ser candidata a un Emmy en el año 2000 por su papel en "Will and Grace".

En la televisión también ha destacado por varios papeles entre los que destaca su interpretación como madre de Liberance en la serie de HBO 'Behind the Candelabra'. Su pérdida también se ha sentido entre los más jóvenes puesto que la actriz interpretó a Aggie Cromwell en la serie de Disney Channel 'Halloweentown'. Además de ello, también ha dado voz a series de animación como 'Kim Possible' o 'Padre de familia'.



Comentarios