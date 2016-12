El feo mote sobre sus "tetas" por el que los Rockets perdieron a Marc Gasol

En el año 2007 el nombre de Marc Gasol comenzaba a sonar con fuerza en el entorno de la NBA, y los Houston Rockets parecían decididos a hacerse con sus servicios tras el oro logrado en Japón por la Selección Española. Sin embargo, un mote muy desafortunado dentro del staff de los tejanos cambió el rumbo del pívot y también de la NBA.

Según informa NBC Sports basándose en el libro The Undoing Project: A Friendship That Changed Our Minds, de Michael Lewis, el manager general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tenía en su agenda al mediano de los Gasol en su primera temporada a cargo del draft. Sin embargo, tras ver una fotografía sin camiseta del jugador, dentro del staff empezó a correr el sobrenombre de 'The Man Boobs', es decir, el 'Hombre con tetas'.

Este peculiar y desafortunado apodo hizo cambiar de opinión a Morey, cuya franquicia se acabó decantado por seleccionar a Aaron Brooks en el puesto número 26 del draft, y a Carl Landry en el número 31. En esa misma edición, el propio Marc Gasol fue escogido en el puesto 48 por los Ángeles Lakers, convirtiéndose después en uno de los mejores fichajes de la década.

El pívot catalán, que ha sido titular en el All Star y que se mantiene en el top diez en la carrera por el MVP en la presente Liga Regular, terminó en los Memphis Grizzlies como parte del fichaje de su hermano Pau por el conjunto de Los Ángeles. Seguro que en Houston siguen recordando cómo dejaron pasar a uno de los mejores pívots de la liga por un mote tonto.

