La estrategia de Rajoy para sacar adelante los presupuestos

Mariano Rajoy fía el futuro de su Gobierno al apoyo del PNV a su proyecto de Presupuestos. Si consigue sumar a los nacionalistas vascos, le saldrán las cuentas. Necesita la mitad de la Cámara, un total de 175 escaños. El PP cuenta con 134 diputados; Ciudadanos, 32; 2 de UPN; 1 de Foro y 1 de Coalición Canaria, más los 5 del PNV. Esa sería la fórmula. Con ese bloque podría superar el primer órdago serio al que se enfrentará en la primavera de 2017.

Y es que fuentes del Ejecutivo cuentan a la Cadena SER que, a pesar, de los últimos acuerdos con los socialistas, dan por hecho que éstos presentarán una enmienda a la totalidad de las cuentas generales del Estado. Al igual que Podemos. Pero si al votar hay empate (de 175 votos) tres veces consecutivas, estas enmiendas decaen. Así que una vez superado ese obstáculo, el presidente comenzará a negociar y llegarán las concesiones a cada grupo.

En La Moncloa piensan que, entonces, sí podrán contar con la ayuda del PSOE porque "después de salvar la cara, ejercerán de oposición útil". Están convencidos de que, en esta fase, habrá "un toma y daca" y de que los socialistas se apuntarán pequeñas conquistas que les servirán para justificarse.

Esta es la estrategia diseñada. Por eso los populares animan al PNV para que se "ponga ya la camiseta y salga a jugar al campo". Mientras, Rajoy se muestra "optimista". Tanto, que los suyos creen que muchas cosas ya están habladas pero que es mejor no desvelarlas para que no se estropeen.

"El superviviente"

En el PP siempre han dicho que Rajoy es "un superviviente". Y su foto de este viernes, con esa rueda de prensa de balance en La Moncloa, es la prueba. Empezó el año al borde del precipicio. Declinó ante el rey, presentarse a la investidura. Pero no tiró la toalla. Muchos empezaron a pedir su cabeza pero él, fiel a su estilo, se sentó a esperar, para desesperación de los suyos.

Hasta que llegaron las elecciones del 26 de junio, que volvió a ganar pero con más apoyos. Por eso, después de mucho remolonear y tras cerrar un pacto con Albert Rivera, el líder del PP decidió acudir al Congreso a finales de agosto pero no salió elegido. Hubo que esperar a que pasaran las gallegas y vascas y a que "el no es no" de Pedro Sánchez le condujera hasta la dimisión. Unos días después, Rajoy se convirtió en presidente con la abstención de la mayoría de los socialistas y se reconvirtió: pasó de la imposición a ser el adalid del diálogo.

Y todo sorteando escándalos. Apagando fuegos internos. Vio como Rita Barberá se daba de baja en el PP y como José Manuel Soria renunciaba al cargo en el Banco Mundial que él le había propuesto. Pero Rajoy vence al destino, resiste a la prima de riesgo, a Bárcenas y ahora ya hasta a Aznar. Será que, como dice Merkel, tiene "piel de elefante".

Comentarios