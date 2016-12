El potente casting de 'GH VIP 5' que está causando sensación

Tras la polémica edición de anónimos, Telecinco ultima todos los preparativos de cara al estreno de la quinta temporada de la versión más distinguida de Gran Hermano. GH VIP 5 está a punto de arrancar y la cadena insignia de Mediaset España ha confirmado ya a los primeros famosos que se encerraran muy pronto en la casa de Guadalix.

Tras hacer oficial el fichaje de Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Estebán, la de Fuencarral también ha anunciado las incorporaciones de Irma Soriano, Aless Gibaja, Marco Ferri, Daniela Blume y Alonso Caparrós.

Unos más conocidos que otros, pero todos han mantenido alguna vez una estrecha relación con la fama. Todavía faltan muchos nombres para que la lista de VIP’s se complete, pero de momento el casting de esta quinta edición está dejando muy buen sabor de boca entre los incondicionales fans del reality.

Los concursantes de 'GH VIP 5'

Toño Sanchís

La otra mitad de Belén Estebán hasta que la colaboradora de Sálvame anunciase fraude por parte del representante. Desde ese momento, el manager se ha convertido en un personaje más del universo Mediaset y un imprescindible para la prensa del corazón. Este mismo 2016 probó suerte en su primer concurso, Levántate All Stars, aprovechando su faceta de cantante en Los inhumanos.

Aless Gibaja

¡Hola bebés!, Around The World, siempre smile…estas son algunas frases célebres, que junto a su llamativo look, lo han convertido en uno de los influencer más cotizados. Precisamente el programa se asegura con este fichaje llamar la atención de toda esa generación Millennial.

Alonso Caparrós

Y de la generación Millennial a un target más adulto y nostálgico. Alonso Caparrós coge el testigo a Carlos Lozano y ocupará su rol en la nueva edición del programa. El mítico presentador de Furor (Antena 3) tiene cierta experiencia en realities. En 2004 concursó en La Granja y, tan solo un año después, hizo lo propio en ¡Mira quién baila!

Daniela Blume

Sexóloga de profesión vinculada a los medios de comunicación. Hizo sus pinitos en Crónicas marcianas y más delante en TDT como reportera. A partir de ahí ha estado ligada (recurrentemente) a los debates de Telecinco. También tiene experiencia como concursante: Splash! Famosos al agua.

Irma Soriano

Uno de los rostros más emblemáticos de la televisión de los 90. Lluvia de estrellas, El Gordo, La ruleta de la fortuna son algunos de los programas que avalan su holgada trayectoria.

Marco Ferri

La guinda tróspida la pone el italiano Marco Ferri. Conocido por ¿Volverías con tu ex?, programa chileno en el que coincidió con varios rostros del mundo Mujeres y hombres y viceversa.

