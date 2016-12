TVE no renueva 'Olmos y Robles' por una tercera temporada

La Guardia Civil no seguirá persiguiendo delincuentes en TVE. La cadena pública ha optado por no renovar Olmos y Robles por una tercera temporada. Ha sido uno de sus protagonistas, Alex O'Dogherty, el que ha dado la mala noticia en sus redes sociales. Por sus palabras se puede deducir que el actor no está muy satisfecho con esta decisión:

Aunque es cierto era una de las series que mejor funcionaba en la parrilla de La 1, la comedia policiaca experimentó una importante caída en audiencia (1.862.000 y 10,6%) respecto a los datos registrados en su primera temporada (2.662.000 y 14,5%). Concretamente hablamos de una perdida de hasta 800.000 espectadores de una entrega a otra.

A estas cifras hay que sumar la incorporación de Rubén Cortada, coprotagonista de la ficción, a la nueva ficción de Telecinco: Ella es tu padre.

Audiencias T2 de 'Olmos y Robles' 1. (12 de septiembre de 2016): 1.660.000 y 10,2% 2. (19 de septiembre de 2016): 1.651.000 y 9,5% 3. (26 de septiembre de 2016): 2.095.000 y 12,2% 4. (3 de octubre de 2016): 1.920.000 y 10,8% 5. (10 de octubre de 2016): 1.861.000 y 10,6% 6. (17 de octubre de 2016): 2.000.000 y 11,0% 7. (24 de octubre de 2016): 1.812.000 y 10,1% 8. (7 de noviembre de 2016): 1.862.000 y 10,6% 9. (14 de noviembre de 2016): 1.837.000 y 10,2% 10. (21 de noviembre de 2016): 1.921.000 y 11,2%

