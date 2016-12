Del Bosque: "Por mucho que desprecien a Zidane, como hicieron conmigo, influye mucho en la plantilla"

Vicente del Bosque, ligado al Real Madrid durante 36 años como jugador y entrenador, y seleccionador español con la que se proclamó campeón del mundo y de Europa, repasó su carrera futbolística y todo lo que le rodea en la actualidad en una entrevista concedida a El Confidencial.

El Real Madrid fue uno de los puntos claves de la conversación. El salmantino levantó dos títulos de Liga, dos Copas de Europa y una Intercontinental en los tres años que dirigió al conjunto blanco. "Creo que he sido el entrenador del mundo que en tan corto espacio de tiempo pasó de estar al frente de las categorías inferiores a coger las riendas del conjunto profesional del Madrid (...) terminamos ganando la Octava Copa de Europa", comentó.

Del Bosque comentó una anécdota donde un hombre de Badajoz le recriminó su falta de madridismo: "No tardé ni un segundo en responderle y le dije lo que pienso: "Hombre, yo no puedo tener afecto a Florentino Pérez ni ser su amigo, pero nunca iré en contra del Madrid"". "He estado 36 años vinculado al Madrid y por ello que venga un tío de La Albuera a decirme que no soy madridista me toca las pelotas", añadió.

Respecto al actual equipo merengue, Del Bosque habló sobre su técnico y la famosa "suerte" que le rodea: "¿La flor de Zidane? Por mucho que le desprecien, como también hicieron conmigo, ha demostrado que influye mucho en la plantilla". "Que Zidane siga años en el banquillo dependerá de los resultados y de la confianza que el presidente haya depositado en él", continuó.

El extécnico dejó claro que ya no ejerce en los banquillos y cerró las puertas a una posible vuelta al Real Madrid: "Claro que lo descarto. Ni yo estoy preparado para la vuelta, ni el club me necesita para nada. Yo ya estoy jubilado o retirado del fútbol, como prefiera entenderlo". "Mi etapa de entrenador se acabó. Me ofrecieron 15 millones de euros por entrenar en China y no les dejé ni acabar la propuesta", concluyó.

