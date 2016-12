El PSOE augura derrotas parlamentarias a Rajoy aunque las presente como oportunidades

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este viernes que el Gobierno va a sufrir “derrotas muy importantes en el Parlamento”, aunque trate "de vender una derrota política como una oportunidad”. Jiménez respondió así, en rueda de prensa en la sede de Ferraz, al balance del año que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que éste destacó las oportunidades de la actual aritmética parlamentaria. El portavoz socialista coincidió en que ésta “va a ser una legislatura fructífera”, pero lo atribuyó a que el PP no tiene mayoría absoluta. Argumentó que la actual es la primera legisltura esencialmente parlamentaria y que el PSOE impulsará que el Parlamento sea el centro de la política.

Jiménez ha defendido que, antes de abordar la reforma de la Constitución, es necesario articular "un pacto previo" con el resto de formaciones para "delimitar el alcance" de esa reforma. "Hay que afrontar ese proceso de diálogo previo para plantear esa reforma", ha enfatizado, al tiempo que ha explicado que en este proceso de diálogo previo, las posiciones que puedan tener todos los partidos "son importantes", no sólo las del PP.

Aunque prometió que el PSOE "estará" en los pactos de Estado que ofreció Rajoy, siempre que tengan trascendencia institucional más allá de los intereses partidistas y porque "el PSOE es un partido de Estado", el portavoz de la Gestora objetó que "el problema" es si Rajoy interpreta como tales que los socialistas han de respaldar lo que él piense.

Casi imposible apoyar los presupuestos

Frente al enfoque de acuerdos que trató de imprimir Rajoy, Jiménez aseguró que en los que ha habido hasta ahora el PSOE ha “tenido que empujar muy fuerte a un gobierno que no quería hacerlo ni muerto. Otra cosa es que el Gobierno trata de vender una derrota política como una oportunidad. En el último pleno el Gobierno perdió todos los puntos”. Vaticinó que así seguirá ocurriendo: “El PP va a sufrir derrotas muy importantes, lo que quieran vender otros es su problema”. Podría ocurrir, por ejemplo, en los Presupuestos del Estado, donde Jiménez insistió en que la posibilidad de que el PSOE los apruebe “es remotísima, por no decir ninguna”, añadiendo que si los socialistas no lo descartan de plano es porque “hay que guardar las formas”. Es decir, presentarán una enmienda a la totalidad y, “si prospera algún veto, no habrá Presupuestos”. Si, por el contrario, los supera todos, el PSOE presentará enmiendas.

Ciudadanos estará "vigilante" al ver a un Rajoy "sin ambición"

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este viernes que su partido va a optar por una actitud “vigilante” de cara a 2017, después de considerar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estuvo “excesivamente conformista en el diagnóstico” que hizo este viernes sobre el último año y cuáles son las perspectivas para el próximo.

El dirigente de la formación naranja se expresó de esta manera en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde afirmó, tras las palabras del jefe del Ejecutivo, que, aunque es cierto que la situación económica está mejorando, todavía hay que tener en cuenta que existe un 20% de paro y una clase media que está “destruida”.

Ante esto, Villegas alertó del “miedo” que tiene su organización política de que estas causas vengan aparejadas por una “falta de ambición” por parte del Gobierno. “Vamos a estar vigilantes para que no falte esa ambición” y para que “no se acomoden los viejos partidos”, incidió. Esto es así ante la advertencia que lanzó Villegas de que, junto al PSOE, el PP defienda un ‘status quo’ que es “indefendible”. Con todo, mostró la disposición de su partido a “impulsar ese pulso reformista” que a su parecer ha de tener España de cara al nuevo año.

Podemos ve "triunfalismo" en el balance de Rajoy

El responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, aprecia "triunfalismo" en el balance del año que ha hecho este viernes el presidente Mariano Rajoy y se queja de que el Gobierno del PP haya podido "recuperar las tijeras" gracias al PSOE y a Ciudadanos, lo que define como "la triple alianza".

"Pocas sorpresas en el discurso triunfalista de Don Mariano, que se congratula de haber podido recuperar sus tijeras por la triple alianza", ha comentado en rueda de prensa en el Congreso el diputado de Unidos Podemos. A su juicio, si la legislatura será o no larga dependerá de esa "triple alianza" de PP, PSOE y Ciudadanos, pero de antemano no descarta que acaben pactando unos "presupuestos de recortes".

