Las series USA más prometedoras de 2017: de 'Taboo' a 'Riverdale'

Año nuevo, series nuevas. Con un largo 2017 por delante, toca coger boli y papel para apuntar en el calendario todas esas ficciones que probarán suerte en los próximos 12 meses. Muchas son las producciones que llegarán, pero solo unas pocas conseguirán llamar suficientemente la atención de los auténticos devora series.

No todas tienen garantizado su estreno en nuestro país, pero aquí os dejamos todas esas series que tienes que tener en tu radar:

Star

Ni Nashville, ni The Get Down. Empire ha sido la única serie musical que ha conseguido acercar de nuevo al espectador a un género que siempre le ha costado encajar en unas parrillas empachadas de humor y drama. Fox, cadena artífice de esta producción, quiere seguir explotando esa línea y ha encargado a los creadores de Empire otra ficción musical, esta vez protagonizada, en su amplia mayoría, por mujeres.

Se trata de huir, sin dejar escapar la esencia de la original, del imperio discográfico para centrarse en un puñado de estrellas emergentes, una girlband al puro estilo Destiny's Child. Aunque las jóvenes protagonistas no son todavía conocidas, Star cuenta en su reparto con artistas de la talla de Lenny Kravitz, Queen Latifah y Benjamin Bratt.

Fecha de estreno en USA: 4 de enero en Fox

Fecha de estreno en España: -

Emerald City

Es difícil hacer una serie de fantasía pura en una cadena generalista como NBC. Sin embargo, la network estadounidense sabe los riesgos que debe asumir para no perderse en una liga en la que titanes como HBO y Netflix les saca una amplía ventaja. De esa ambición nace Emerald City, la enésima adaptación de El mago de Oz.

Se trata de una reinvención del conocido clásico en el que Dorothy es ahora una agente y llega, junto a su inseparable mascota, por casualidad a este mágico universo.

Fecha de estreno en USA: 6 de enero en NBC

Fecha de estreno en España: 8 de enero en COSMO

Taboo

Con FX llega uno de los platos fuertes del año. Producida por Ridley Scott y protagonizada por Tom Hardy (Mad Max, furia en la carretera) y Oona Chaplin (Juego de tronos), Taboo es un drama oscuro y violento ambientado en la época victoriana. Hardy jugará el rol protagonistacomo James Delaney, un hombre que regresa a Londres rodeado de conspiraciones, asesinatos y traiciones.

Es una miniserie de solo tres capítulos, pero que satisfacerá las ansias de todos aquellos adictos a la ficción más sombría, como Penny Dreadful, pero recurriendo a esa estética londinense tan Sherlockiana.

Fecha de estreno en USA: 10 de enero en FX

Fecha de estreno en España: enero en HBO España

Una serie de catastróficas desdichas

La primera embestida de Netflix. Con Una serie de catastróficas desdichas llega la primera apuesta del operador 'in streaming' con Neil Patrick Harris como cabeza de cartel.

Esta serie es la adaptación de la película del mismo nombre que relata la trágica historia de los huérfanos Violet, Klaus y Sunny Baudelaire cuyo malvado tutor, el conde Olaf, no se detendrá ante nada para adueñarse de su herencia. Los hermanos tienen que adelantarse siempre a Olaf, desbaratando todos sus planes y argucias, para descubrir pistas sobre la misteriosa muerte de sus padres.

Fecha de estreno: 13 de enero

Riverdale

Con el final de The Vampire Diaries, The CW necesitaba una serie juvenil que heredara toda esa audiencia que ha permanecido durante ocho temporadas pendiente de los hermanos Salvatore. Precisamente de esa necesidad surge Riverdale, una serie teen basada en los míticos personajes de los cómics Archie.

"Empieza un nuevo curso y la localidad de Riverdale aún no se ha recuperado del trágico asesinato del chico de oro del instituto, Jason Blossom, en el verano previo al nuevo curso. Ante lo ocurrido, Archie Andrews, prototipo de adolescente americano, se replantea su futuro: quiere dedicarse a la música en lugar de seguir los pasos de su padre en el negocio de la construcción".

Fecha de estreno en USA: 26 de enero en The CW

Fecha de estreno en España: 27 de enero en Movistar +

The Good Fight

Y del planteamiento edulcorado de Riverdale a la frenética lucha legal de The Good Fight. Si quieres volver a sumergirte en el universo de The Good Wife esta es tu oportunidad.

Esta secuela se ambientará un año después de los sucesos acontecidos en el final de The Good Wife. Una estafa financiera acaba con la reputación de Maia (Rose Leslie), agotando también los ahorros de Diane. Forzadas a salir de Lockhart & Lee, Diane y Maia se unen a Luca Quinn (Jumbo Cush) en uno de los bufetes de abogados más ilustres de Chicago.

Fecha de estreno en USA: 19 de febrero de 2017 en CBS

Fecha de estreno en España: -

Big Little Lies

Una de las grandes apuestas de HBO para este 2017. Big Little Lies es un exquisito drama con toques de thriller protagonizado por Reese Whiterspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, ese trio de ases que sirve como excusa para, al menos, concederle el beneplácito de la duda.

Esta miniserie cuenta la historia de tres mujeres: Madeline, Celeste y Jane. La llegada de esta última pondrá patas arribas la ciudad. ¿La sucesora original de Mujeres desesperadas?

Fecha de estreno en USA: 19 de febrero en HBO

Fecha de estreno en España: 19 de febrero en HBO España

Iron Fist

El cuarto en discordia. Tras Daredevil, Jessica Jones y Luke Cage, Netflix y Marvel tiene todo listo para el debut de su último superhéroe: Iron Fist. En este caso, la historia se centra en Danny Rand: "K'un-Lun lo salvó. Lei Kung lo entrenó. Ahora, Danny ha vuelto para luchar por aquello que le pertenece".

Hay que recordar que con el estreno de Iron Fist, Netflix cumple con uno de sus grandes objetivos y pone fecha a esa esperadísima reunión de los personajes principales de Marvel en Los Defensores. Se avecina jaleo…

Fecha de estreno: 17 de marzo en Netflix

