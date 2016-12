Las principales ciudades europeas refuerzan su seguridad en Nochevieja

Ante los precedentes de atentados terroristas en capitales europeas, muchas ciudades del continente han reforzado sus dispositivos de seguridad de cara a las festividades de Nochevieja.

España

En Madrid, la Policía Nacional y Municipal utilizarán elementos arquitectónicos como maceteros o bolardos para bloquear el paso de camiones o coches a determinadas calles cercanas a la Puerta del Sol durante Nochevieja o a las calles del recorrido de la Cabalgata de Reyes el próximo día 5 de enero.

Las entradas y salidas de Metro de la madrileña Puerta del Sol cerradas como medida de seguridad. / Kiko Huesca / EFE

Francia

Según indicó este viernes el ministro del Interior Bruno Le Roux, el Gobierno francés va a movilizar a más de 96.000 personas entre policías y militares para garantizar la seguridad de los festejos durante la última noche del año.

El despliege se centrará, según el ministro, en los lugares "particularmente concurridos", como las zonas más céntricas y turísticas de la capital gala, París.

Un soldado galo permanece en guardia ante el museo del Louvre en París. / YOAN VALAT / EFE

Bélgica

En marzo de este año conoció un doble atentado suicida contra la red de metro y el aeropuerto de Bruselas. No ha suspendido ninguna de sus festividades navideñas, pero ha reforzado todavía más las medidas de seguridad.

Patrullas militares vigilan desde su apertura a principios de diciembre el mercado navideño de la capital belga, que ejerce de sede de la Unión Europea. Además, de cara a la noche del 31 se restringirá la entrada a las zonas céntricas para evitar concentraciones masivas, se harán controles de seguridad y no se permitirá acceder a ciertas zonas con mochila o botellas de vidrio.

Alemania

Las autoridades alemanas se han marcado como objetivo para esta Nochevieja garantizar la seguridad ante la amenaza terrorista generalizada que pesa sobre Europa.

En la llamada "milla de la fiesta" de Berlín, entre la Puerta de Brandeburgo y la Columna de la Victoria, a la que se espera que acudan hasta un millón de personas, grandes bloques de hormigón de toneladas de peso cerrarán en varios puntos el acceso al recinto, de más de un kilómetro de largo.

Las autoridades berlinesas han dispuesto un contingente policial integrado por 1.800 agentes, a los que se sumarán unos 800 miembros del equipo de seguridad privada. Dentro del recinto, la policía dispondrá de equipamiento pesado como cañones de agua, y parte de los agentes, tanto en los accesos como en el interior, portarán subfusiles.

Un vehículo policial ante la Puerta de Brandenburgo en Berlín. / PAUL ZINKEN / EFE

Reino Unido

Unos 3.000 policías estarán a cargo de la seguridad de Londres. La presencia policial será importante en el centro de la capital, en los alrededores del Big Ben, donde miles de personas se congregan para presenciar los fuegos artificiales sobre el río Támesis, y también en la céntrica plaza de Trafalgar. A partir de las 14:00 la policía cortará el tráfico en el centro de la ciudad, incluyendo los concurridos puentes sobre el río Támesis de Lambeth, Westminster, Waterloo y Blackfiers.

Italia

Las autoridades italianas han prohibido a vehículos de grandes dimensiones circular por el centro de Roma y otras grandes ciudades. Italia ha reforzado en los últimos días su seguridad, después de que el 23 de diciembre la policía abatiera en Milán al tunecino Anis Amri, presunto autor del atentado de Berlín.

En Milán los paseantes deberán someterse a varios controles de seguridad para acceder a la Plaza del Duomo. En Roma, coches militares y miembros del Ejército vigilan algunos puntos sensibles como el Coliseo o la entrada a la calle de los Foros Imperiales. El aumento de la seguridad también es patente en los accesos a la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Un soldado italiano vigila junto al Coliseo el centro de Roma durante los preparativos para Nochevieja. / MASSIMO PERCOSSI / EFE

Portugal

Las autoridades portuguesas mantendrán esta Nochevieja el dispositivo policial habitual de estas fechas, en tanto que su nivel de amenaza terrorista se mantiene en nivel "moderado". Según fuentes de Ministerio de Administración Interna, el despliegue policial será similar al de otros años, con unidades reforzadas en puntos donde la concentración suele ser mayor, como en la céntrica Praça do Comerço en Lisboa.

Otras ciudades

Tanto Viena como Budapest y Praga aumentarán su vigilancia policial durante esta Nochevieja. No obstante, las autoridades austríacas, húngaras y checas han coincidido en resaltar que no tienen indicios de alguna amenaza concreta. Un total de 400 policías y 300 agentes de seguridad velarán por la seguridad en el centro de Viena. En Hungría habrá una "intensa presencia policial" aunque no se eleva la alerta (actualmente en grado 3) y en la Republica Checa habrá 500 policías adicionales.

Comentarios