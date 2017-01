Este mensaje puede acabar con la aplicación 'Mensajes' en tu iPhone para siempre

A través de un simple mensaje de texto, un hacker ha sido capaz de dañar por completo el funcionamiento de la aplicación 'Mensajes' de iOS. El hacker Vincedes, responsable de este fallo que afecta a los dispositivos de Apple con una versión de iOS 8.0 o superior, también alertó recientemente de un vídeo que circulaba por Internet y que era capaz de bloquear el teléfono móvil.

En esta ocasión, tal y como demuestra en su blog, Vincedes ha creado una vCard, es decir, una tarjeta digital con los datos e información personal de un contacto, muy compleja. Tal es su complejidad que provoca que la aplicación de 'Mensajes' colapse para siempre. Algunos usuarios de Android también han asegurado que el mensaje ha afectado a sus teléfonos móviles, por lo que cualquier plataforma podría verse afectada por este mensaje.

En la propia entrada del blog de Vincedes se puede descargar esta vCard aunque, desde un primer momento, el hacker pide a los usuarios del blog que no lo descarguen si no saben cómo hacer frente al problema. Al mismo tiempo, también asegura que él no será responsable de cualquier problema en caso de que el teléfono móvil no vuelva a funcionar.

Un código que inutiliza la aplicación

A pesar de que, por norma general, las tarjetas digitales no suelen superar las 300 líneas de código, la creada por Vincedes está compuesta por un total de 14.281 líneas, lo que provoca el colapso de la aplicación y la inutiliza.

El mensaje funciona de la siguiente manera. En primer lugar, un usuario le envía a otro la famosa vCard a través de la aplicación de 'Mensajes'. Una vez que el receptor intente acceder a la información, la aplicación colapsará debido a la gran cantidad de datos que debe procesar y no volverá a funcionar.

Debido a que la app está diseñada para intentar abrir siempre el último mensaje al que accediste, tratará de acceder nuevamente a esa tarjeta sin éxito, por lo que la aplicación entrará en un bucle del que no podrá salir.

Cómo solucionar el problema

El propio Vincedes ha encontrado una solución para el problema que ha encontrado. Según cuenta en su blog, en caso de que la aplicación no funcione, se recomienda utilizar a Siri para enviar un mensaje de texto a cualquier contacto.

Dado que la aplicación se basa en el último mensaje a la hora de arrancar, tras enviar el texto a través de Siri, 'Mensajes' cogerá como referencia este último y no la compleja vCard, por lo que podremos volver a utilizar la aplicación sin ningún problema. No obstante, el hacker ha ofrecido un enlace en su página web, el conocido como el "enlace mágico" a través del que también se podrá restaurar el servicio de 'Mensajes'.

