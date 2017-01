Weligton emociona al malaguismo con un gesto desconocido en el mundo del fútbol

No son pocas las veces en que las que en periodos en los que el mercado está abierto, ya sea en verano o en invierno, hay tensiones entre jugadores y clubes. Bien porque el jugador quiere marcharse y el club no se lo permite o bien porque es el club el que quiere venderlo en contra de la voluntad del futbolista. Sin embargo, son escasas las situaciones en las que un futbolista antepone las prioridades del club a las suyas propias.

Y es esto lo que ha hecho el jugador del Málaga Weligton, que en un hecho desconocido en el mundo del fútbol, ha cedido su ficha para que el club pueda reforzarse en el este mercado de invierno.

El jugador brasileño, que milita en el Málaga desde 2007, ha hecho pública su decisión por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter. Un hecho insólito que demuestra su malaguismo.

Comunicado de Weligton:

"A todo el malaguismo: En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo, no tendría problema en ceder mi ficha.

Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición.

Soy y seré siempre malaguista y malagueño y creo que el club debe estar siempre por encima de todo y de todos".

