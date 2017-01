Prandelli: "El gran problema es que me han deslegitimado"

Cesare Prandelli ha visitado el programa 'Ser Deportivos Valencia' tras anunciar su dimisión como entrenador del Valencia, aumentando así la profunda crisis en la que se encuentra inmerso el club del Turia que está como un funambulista en la cuerda floja del descenso.

El técnico italiano ha confesado los motivos que le han llevado a tomar tan drástica decisión, aludiendo también a la dimisión de Suso García Pitarch. "Suso me dijo que si finalmente venía un refuerzo él dimitía. Yo le dije también, que me diera 24 horas".

El tema que más ha enfadado al transalpino ha sido el fichaje de su compatiotra Simone Zaza. "La clave es Zaza, me han deslegitimado. Creo que alguien aconsejó a Lim no ficharlo", asegura antes de añadir que recibió la información por parte de Pitarch de que "ya estaba fichado".

Además, cree que el club no entiende el sentimiento de la afición, unos seguidores enfadados ante la nefasta actuación tanto a nivel futbolístico como extrafutbolístico. "El Valencia no es una farmacia, tienen que entender el sentimiento de la afición". La grada impone, llegando al punto de intimidar a algunos futbolistas. "Algunos jugadores me confesaron que tenían miedo de salir a jugar en Mestalla".

PRANDELLI en @SERDepValencia : "Algunos jugadores me han confesado que tienen miedo de salir a jugar a Mestalla" pic.twitter.com/YZrNYg6qC6 — SER Deportivos Valen (@SERDepValencia) January 2, 2017

La decisión de Cesare Prandelli está tomada, y es totalmente suya, ya que algunos de sus colaboradores no la comparten. "Ellos han venido con sus familias y tenían un proyecto. Sé que es raro, pero yo tomo mis decisiones", sostuvo. "No estaban de acuerdo, por lo que el Valencia puede aprovecharse y que sigan en el club".

Por último, dejo algunas buenas palabras para Peter Lim. "Es una persona humilde, no como otros hombres de poder", concluyó.

Prandelli asegura que "no quería seguir flotando" y señala una silla vacía El italiano no quería seguir trabajando en unas condiciones que, en su opinión, no se ajustan a las esperadas

Comentarios